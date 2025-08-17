Adiós a los cajeros automáticos en España: así sacaremos dinero a partir de ahora

Esta opción es tan segura como cualquier otra pero te obligará a estar mucho más pendiente de tu teléfono móvil

CAJEROS AUTOMA-4 DE ARCOS.jpg

CAJEROS AUTOMA-4 DE ARCOS.jpg / JESÚS DE ARCOS

Brais Lodeiro Castro

Eneko López Rico

Durante los últimos años, los cajeros automáticos de los bancos han añadido una opción 'Contacless' para poder operar con la tarjeta de crédito sin necesidad de introducirla en la máquina.

Sin embargo, muchas entidades bancarias han empezado a actualizar este 'nodo' para hacerlo compatible con la tecnología NFC. ¿Qué es y cómo puedes sacar dinero utilizándola?

La Seguridad Social alerta: revisa tu vida laboral para evitar ser estafado de esta forma

La Seguridad Social alerta: revisa tu vida laboral para evitar ser estafado de esta forma

¿Qué es la tecnología NFC que llegará a los cajeros automáticos de España?

NFC (Near Field Communication, por sus siglas en inglés) es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite la transferencia de datos entre dispositivos electrónicos cuando están muy cerca uno del otro, generalmente a una distancia de unos pocos centímetros. De esta forma, se necesitan dos dispositivos que sean compatibles con la tecnología NFC para que funcione: uno funcionará como 'activo' y otro como 'pasivo'

¡Alerta, pensionistas! La Seguridad Social cambia la fecha de la paga extra de verano

¡Alerta, pensionistas! La Seguridad Social cambia la fecha de la paga extra de verano

Cómo sacar dinero con NFC en un cajero automático

  1.  Abre la aplicación en la que tengas tu tarjeta (la del banco, Google Wallet, etc).
  2.  Activa el NFC en los ajustes de tu teléfono (muchos móviles siguen sin admitir esta tecnología).
  3.  Acerca el dispositivo móvil (puede ser hasta tu reloj inteligente) al Contacless del cajero automático y mantenlo durante varios segundos.
  4.  Introduce tu número PIN como si fuera una tarjeta de crédito normal y opera con normalidad.
'Regalo' de la Seguridad Social: la nueva ayuda de 100€ al mes que solo tiene un requisito

'Regalo' de la Seguridad Social: la nueva ayuda de 100€ al mes que solo tiene un requisito

Esta opción es tan segura como cualquier otra, aunque sacar dinero con NFC te obligará a estar mucho más pendiente de tu teléfono móvil. Si te lo roban, cancela todas las tarjetas antes de que sea demasiado tarde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents