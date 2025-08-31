Oficial: el Gobierno lanza una nueva ayuda de 2.400 euros para las familias con hijos

En los próximos presupuestos generales del Estado (PGE) de 2025, el Gobierno de España prevé incluir una "Prestación Universal por Crianza". Esto contribuirá a que las familias con hijos menores de 18 años reciban 2.400 euros anuales por cada uno de ellos.

Esta medida es impulsada desde la formación Sumar y surge con el propósito de cubrir las necesidades básicas de los menores, sobre todo de los que se encuentran en edad escolar. En concreto, la ayuda sería de 200 euros mensuales con los que combatir a inflación en la cesta de la compra y en los suministros.

La idea inicial es que esta ayuda sea de carácter universal, lo que no exigiría ni un máximo ni un mínimo de ingresos para beneficiarse, aunque sí se solicitarían el libro de familia o el certificado de empadronamiento para evitar fraudes. Todavía queda por confirmar, eso sí, si será compatible con otras ayudas como los subsidios por desempleo del SEPE o el IMV.

Cómo solicitar esta ayuda

Todavía no se han definido las vías exactas para solicitar esta prestación, pero todo hace indicar que se habilitarán canales tanto presenciales como telemáticos. Mientras se cierra su aprobación, lo que sí se puede solicitar son los 1.000 euros por nacimiento o adopción que ya concede la Seguridad Social.