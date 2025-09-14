Adiós a los cajeros automáticos en España: así sacaremos dinero a partir de ahora

Durante los últimos años, los cajeros automáticos de los bancos han añadido una opción 'Contacless' para poder operar con la tarjeta de crédito sin necesidad de introducirla en la máquina.

Sin embargo, muchas entidades bancarias han empezado a actualizar este 'nodo' para hacerlo compatible con la tecnología NFC. ¿Qué es y cómo puedes sacar dinero utilizándola?

¿Qué es la tecnología NFC que llegará a los cajeros automáticos de España?

NFC (Near Field Communication, por sus siglas en inglés) es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite la transferencia de datos entre dispositivos electrónicos cuando están muy cerca uno del otro, generalmente a una distancia de unos pocos centímetros. De esta forma, se necesitan dos dispositivos que sean compatibles con la tecnología NFC para que funcione: uno funcionará como 'activo' y otro como 'pasivo'

Cómo sacar dinero con NFC en un cajero automático

Abre la aplicación en la que tengas tu tarjeta (la del banco, Google Wallet, etc). Activa el NFC en los ajustes de tu teléfono (muchos móviles siguen sin admitir esta tecnología). Acerca el dispositivo móvil (puede ser hasta tu reloj inteligente) al Contacless del cajero automático y mantenlo durante varios segundos. Introduce tu número PIN como si fuera una tarjeta de crédito normal y opera con normalidad.

Esta opción es tan segura como cualquier otra, aunque sacar dinero con NFC te obligará a estar mucho más pendiente de tu teléfono móvil. Si te lo roban, cancela todas las tarjetas antes de que sea demasiado tarde.