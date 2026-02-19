España supera el medio millón de hipotecas firmadas en 2025, pese a la escalada del importe medio financiado hasta máximos de 2020

España cerró 2025 con 501.073 hipotecas firmadas, un 17,73% más que el año anterior y el mejor dato en más de una década, desde las 607.535 operaciones contabilizadas en 2010. Así lo reflejan las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman la recuperación del mercado hipotecario tras el parón provocado por la subida de los tipos de interés en 2023 y un 2024 todavía marcado por la prudencia. “Los datos del INE han confirmado lo que desde el sector hipotecario ya percibíamos: 2025 fue el año en el que el mercado remontó con fuerza en España”, afirma Laura Martínez, directora de comunicación y portavoz del comparador hipotecario iAhorro.

Uno de los factores determinantes fue la estabilización del coste de la financiación. Según el organismo oficial, en diciembre de 2025, el tipo de interés medio de las hipotecas se situó en el 2,87% y durante todo el año se estabilizó por debajo del 3%. No obstante, añade Martínez, “en iAhorro hemos visto y seguimos viendo cómo nuestros usuarios consiguen tipos mucho mejores, más cercanos al 2% en hipoteca fija e incluso por debajo de este umbral en mixta” Este ajuste permitió que muchas operaciones volvieran a resultar viables, especialmente en préstamos a 25 o 30 años, donde pequeñas variaciones en el tipo tienen un impacto directo en la cuota mensual.

En cuanto a las preferencias de los compradores, la hipoteca fija volvió a ganar protagonismo. Las estadísticas del INE registran que entre seis y siete de cada diez hipotecas firmadas en 2025 fueron a tipo fijo. En el caso de los usuarios de iAhorro, también casi el 60% optó por esta modalidad durante todo el pasado ejercicio, priorizando la estabilidad de la cuota frente a posibles fluctuaciones futuras de índices de referencia como el euríbor.

El precio, el indicador que podría perjudicar el avance en 2026

El incremento de la actividad hipotecaria en 2025 también vino acompañado de un aumento en el importe medio concedido. Durante el último mes del año, el INE recoge una cuantía media de las hipotecas de hasta 172.535 euros, el nivel más alto del año y el más elevado desde febrero de 2020. Este repunte está vinculado al encarecimiento de la vivienda, en un contexto de oferta limitada en zonas con alta demanda. Y es que, “si hacemos los cálculos teniendo en cuenta que los bancos conceden el 80% del precio de compra, vemos que este se sitúa ya por encima de los 207.000 euros de media”, lamenta la portavoz de iAhorro.

Por este motivo, pese al crecimiento, desde el comparador hipotecario subrayan que, de cara a 2026, la previsión es de estabilización. “Es probable que veamos una ligera normalización tras el efecto rebote de 2025”, indica Laura Martínez, que considera que el volumen de firmas podría mantenerse elevado si los tipos continúan en niveles similares, aunque con un ritmo más moderado.

Eso sí, la portavoz de iAhorro lanza un mensaje de cautela: “Aunque las cifras son altas, no estamos ante un escenario como el previo a la crisis financiera”. Y apunta: “Los criterios de concesión de hipotecas por parte de las entidades bancarias son ahora mucho más exigentes, el análisis de solvencia es más riguroso y no se generalizan hipotecas superiores al 100% del valor de tasación”.