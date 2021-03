Decenas de mujeres participan este Día Internacional de la Mujer en la manifestación convocada por el colectivo feminista Galegas 8M, que ha arrancado esta tarde de la plaza das Cigarreiras para marchar, en columnas y respetando la distancia de seguridad, hasta la plaza de María Pita. La movilización bajo el lema ‘Sen coidados non hai vida’ pretende concienciar sobre la importancia de los “trabajos invisibles que permiten la reproducción y el mantenimiento de la vida”, que normalmente recaen sobre las mujeres y cuya precarización ha acentuado la pandemia.

La manifestación, que se desarrolla en diferentes ciudades gallegas, cuenta con el apoyo de más de 30 asociaciones y sindicatos como la CIG, CC OO o la Central Unitaria de Traballadores e Traballadoras (CUT). Además de la llamada a participar en las protestas, Galegas 8M y CIG instan a las mujeres a secundar una huelga de 24 horas en los ámbitos estudiantil, laboral y de consumo.

Esta mañana se han celebrado las primeras movilizaciones como preludio a la manifestación central. Pudieron escucharse lemas como "Mujeres unidas, jamás serán vencidas", "No, no, no, a la discriminación", "Ni criadas, ni esclavas, mujeres liberadas", "Queremos empleo, trabajo ya tenemos".