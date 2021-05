El balance del área de Medio Ambiente que hace el comité de empresa de la planta de reciclaje de Nostián es “negativo”, según explica el delegado de la CIG Hadrián Canosa. Asegura que no puede ser de otra manera, ya que, en una reunión con la concejala del área, Esther Fontán, en septiembre de 2019, les dijo que los pliegos para la gestión de la planta estaría lista “antes del 31 de diciembre de 2019”. En su caso, “la pandemia no puede servir de excusa”, ya que el compromiso de licitar la planta venía de antes y, en marzo de 2020, cuando se decretó el estado de alarma, ya tendría que estar licitado el contrato. “Lo que se nos transmite ahora es que va para largo y quizá se acabe el mandato sin que salga a concurso”, relata Canosa. El Gobierno local tiene la intención de contratar una asesoría técnica para adaptar los pliegos a la legislación vigente, que es el punto en el que se estancó el proceso. “Es el concurso más grande que tiene que licitar el Concello, de más de 250 millones y creemos que es lo suficientemente importante como para que se le dé prioridad”, comenta Canosa, que advierte de que la empresa, al estar cumpliendo una prórroga forzosa, no hace inversiones en la planta y que eso deriva en riesgos para los trabajadores. En el ámbito laboral también han perdido derechos, ya que su convenio colectivo ha decaído.

Para el secretario general del Sindicato de Traballadores da Limpeza, Miguel Ángel Fuentes, el balance es también negativo. “El Gobierno local hace oídos sordos a cualquier reivindicación”, relata Fuentes, que denuncia que el Gobierno local no está “haciendo cumplir el pliego de condiciones del concurso de la limpieza. Su mayor problema, actualmente, es el mal estado de la maquinaria. Fuentes indica que pasarán entre “seis y siete meses “hasta que lleguen las nuevas máquinas por lo que han solicitado a la concejalía que obligue a la concesionaria a alquilar dispositivos que cuenten con las protecciones necesarias. Relata además, que estos incumplimientos del contrato derivan en un peor servicio, también para los usuarios.

Ecoloxistas en Acción considera que el Gobierno local está “haciendo lo mínimo, nada más” y considera que la construcción o no en As Percebeiras marcará el compromiso del Concello con el medio ambiente.