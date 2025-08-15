Despliegue de bomberos por un fuego en un sofá abandonado ante el Eusebio da Guarda de A Coruña
La Policía Local precintó un tramo de vía en la plaza de Pontevedra
Los Bomberos y la Policía Local se desplegaron algo después de las 20.00 horas de este viernes en la plaza de Pontevedra, junto al colegio Eusebio da Guarda, por el fuego en un sofá que alguien había dejado en la vía pública. Según fuentes conocedoras de la intervención, la emergencia fue de poca entidad y, a las 20.30 horas, ya había quedado controlada.
Los Bomberos aparcaron uno de sus camiones en la plaza, en la que había un gran tránsito de personas disfrutando de la tarde, y los agentes del 092 acordonaron una porción de la vía ante el centro educativo, donde se podían ver restos blancos sobre el suelo, pero el incendio acabó sin daños materiales de relevancia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El cielo de A Coruña se tiñe de fiesta: llega la Batalla Naval
- El Al-Ahli está interesado en David Mella
- La feria con más 'encanto' llega este viernes a A Coruña
- El National Geographic señala como el 'Cinque Terre de Galicia' a este pequeño pueblo costero
- La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día
- Bañistas sufren picaduras ante la nueva llegada de medusas en las playas de A Coruña y Arteixo
- Una nutria se pasea por el barrio de Elviña de madrugada
- Del Globo a la Panorama: Betanzos y Sada ya están listos para las fiestas