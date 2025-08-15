Despliegue de bomberos por un fuego en un sofá abandonado ante el Eusebio da Guarda de A Coruña

Los Bomberos y la Policía Local se desplegaron algo después de las 20.00 horas de este viernes en la plaza de Pontevedra, junto al colegio Eusebio da Guarda, por el fuego en un sofá que alguien había dejado en la vía pública. Según fuentes conocedoras de la intervención, la emergencia fue de poca entidad y, a las 20.30 horas, ya había quedado controlada.

Vehículo de bomberos en la plaza de Pontevedra. / La Opinión

Los Bomberos aparcaron uno de sus camiones en la plaza, en la que había un gran tránsito de personas disfrutando de la tarde, y los agentes del 092 acordonaron una porción de la vía ante el centro educativo, donde se podían ver restos blancos sobre el suelo, pero el incendio acabó sin daños materiales de relevancia.