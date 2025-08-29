Cuatro de los heridos del atropello masivo de A Coruña, hospitalizados y "sin cambio" tras dos días y con uno en la UCI
Además del varón en cuidados intensivos, hay tres mujeres internadas en el servicio de Traumatología del Chuac
Cuatro de los seis heridos que debieron ser hospitalizados por el atropello masivo que se produjo este miércoles en el cruce entre Juana de Vega y plaza de Mina, cuando un conductor arrolló a las personas que cruzaban por un paso de cebra, continúan en instancias hospitalarias dos días después, y, según fuentes conocedoras, "no ha habido cambios" en relación a su estado el jueves. Las víctimas que permanecen en instancias hospitalarias en el mediodía de este viernes son todas adultas, y la más grave es un hombre de 75 años está en la UCI y, según indicó la TVG, recibió el «impacto directo del vehículo», con traumatismos en cabeza, columna y varias costillas, que le afectaron a los pulmones, una lesión esta última que resulta la más preocupante. También se encuentran en el servicio de Traumatología del Chuac tres mujeres de 70, 62 y 47 años de edad.
Fueron ya dadas de alta dos personas, un hombre adulto y una niña de cuatro años. El autor del atropello está siendo investigado por seis delitos de tentativa de homicidio después de que la comitiva judicial se trasladara a la unidad psiquiátrica en el Hospital de Oza, donde continúa ingresado. La Policía Local detuvo al hombre en un primer momento y elaboró un atestado, y luego continuó la investigación la Policía Nacional, que también se hizo cargo del coche. El 091, remitió las pesquisas al juzgado el mediodía del jueves y el hombre pasó a disposición judicial por la tarde. Debido a su situación como paciente ingresado, el conductor no pudo declarar como investigado. Tras la exploración judicial, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña, en funciones de guardia, accedió a la solicitud de internamiento involuntario. El alta hospitalaria del hombre tendrá que ser comunicada tanto a la Policía como al juzgado, para poder tomarle declaración.
El hombre reconoció que tenía su coche estacionado en una zona reservada de un hotel a pocos metros del cruce, si bien no había estado en él ni era cliente. Aceleró cuando el semáforo se puso en verde y el paso de cebra, en una de las zonas más concurridas de la ciudad, estaba lleno de gente. La Policía Local considera el ataque «intencionado». El hombre paró tras atravesar a multitud, y, según testigos, se comportó como si delirase y dijo que el coche estaba «teledirigido».
- Radiografía del atropello múltiple que ha conmocionado a A Coruña
- Este pequeño pueblo coruñés tiene 'la mejor gastronomía atlántica, playas vírgenes y está declarado Conjunto Histórico-Artístico
- El gigante de la moda británica Next desembarca en España desde A Coruña
- El Deportivo ultima el trueque de Stoichkov por Bouldini con el Granada
- Si llego a cruzar un segundo más tarde, me atropella': los testigos del atropello múltiple de Juana de Vega
- Acelerón por Bouldini: cesión al Granada con opción de compra
- ¿Por qué el Deportivo puede rechazar 35 millones por Yeremay?
- La nueva Sagrada Familia: peatonal y con áticos a 400.000 euros