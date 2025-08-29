Cuatro de los heridos del atropello masivo de A Coruña, hospitalizados y "sin cambio" tras dos días y con uno en la UCI

Cuatro de los seis heridos que debieron ser hospitalizados por el atropello masivo que se produjo este miércoles en el cruce entre Juana de Vega y plaza de Mina, cuando un conductor arrolló a las personas que cruzaban por un paso de cebra, continúan en instancias hospitalarias dos días después, y, según fuentes conocedoras, "no ha habido cambios" en relación a su estado el jueves. Las víctimas que permanecen en instancias hospitalarias en el mediodía de este viernes son todas adultas, y la más grave es un hombre de 75 años está en la UCI y, según indicó la TVG, recibió el «impacto directo del vehículo», con traumatismos en cabeza, columna y varias costillas, que le afectaron a los pulmones, una lesión esta última que resulta la más preocupante. También se encuentran en el servicio de Traumatología del Chuac tres mujeres de 70, 62 y 47 años de edad.

Fueron ya dadas de alta dos personas, un hombre adulto y una niña de cuatro años. El autor del atropello está siendo investigado por seis delitos de tentativa de homicidio después de que la comitiva judicial se trasladara a la unidad psiquiátrica en el Hospital de Oza, donde continúa ingresado. La Policía Local detuvo al hombre en un primer momento y elaboró un atestado, y luego continuó la investigación la Policía Nacional, que también se hizo cargo del coche. El 091, remitió las pesquisas al juzgado el mediodía del jueves y el hombre pasó a disposición judicial por la tarde. Debido a su situación como paciente ingresado, el conductor no pudo declarar como investigado. Tras la exploración judicial, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña, en funciones de guardia, accedió a la solicitud de internamiento involuntario. El alta hospitalaria del hombre tendrá que ser comunicada tanto a la Policía como al juzgado, para poder tomarle declaración.

El hombre reconoció que tenía su coche estacionado en una zona reservada de un hotel a pocos metros del cruce, si bien no había estado en él ni era cliente. Aceleró cuando el semáforo se puso en verde y el paso de cebra, en una de las zonas más concurridas de la ciudad, estaba lleno de gente. La Policía Local considera el ataque «intencionado». El hombre paró tras atravesar a multitud, y, según testigos, se comportó como si delirase y dijo que el coche estaba «teledirigido».