La regidora de A Coruña no ve competencia en el Palacio de Congresos de Santiago: "jugamos en otra Liga, nosotros estamos en Primera"
La patronal de hoteles afirmó que la reapertura del recinto compostelano perjudicó al turismo de la ciudad, pero la alcaldesa defiende que "otros sitios jugarán la promoción"
El presidente de Hospeco, la patronal hotelera coruñesa, Agustín Collazos, señaló recientemente que el turismo de eventos coruñés se vio beneficiado por " el cierre del Palacio de Congresos de Santiago" en años pasados, pero que su reapertura ha llevado a que "hemos caído en congresos de manera muy grande". Pero la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, descartó este miércoles que el recinto compostelano suponga una competencia real para A Coruña, indicando que "aquí no competimos en la misma Liga: nosotros estamos en Primera, y otros sitios jugarán la promoción".
La regidora añadió que "no nos importa el espejo de otros lugares" y que los atractivos de la ciudad "son evidentes". "Ha aumentado el número de congresos y de visitantes", defendió, poniendo como ejemplo que Ecosystemas "se ha consolidado con miles de asistentes" y que "tenemos instalaciones magníficas", como Palexco, ExpoCoruña o el Palacio de la Ópera. "Hay recintos, oferta hotelera, y oferta turística, gastronómica, histórica", señaló, que hace atractiva A Coruña "para congresos de carácter nacional e internacional".
En lo que coinciden Concello y Hospeco es en apostar por el Convention Bureau, un organismo constituido para fomentar el turismo de congresos en A Coruña en el que participan antes. Rey confió en que en él "trabajaremos todos para atraer visitantes y congresistas" y Collazos señaló que "ha sido la llave que ha abierto este tipo de turismo en nuestra ciudad".
