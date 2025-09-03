La regidora de A Coruña no ve competencia en el Palacio de Congresos de Santiago: "jugamos en otra Liga, nosotros estamos en Primera"

El presidente de Hospeco, la patronal hotelera coruñesa, Agustín Collazos, señaló recientemente que el turismo de eventos coruñés se vio beneficiado por " el cierre del Palacio de Congresos de Santiago" en años pasados, pero que su reapertura ha llevado a que "hemos caído en congresos de manera muy grande". Pero la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, descartó este miércoles que el recinto compostelano suponga una competencia real para A Coruña, indicando que "aquí no competimos en la misma Liga: nosotros estamos en Primera, y otros sitios jugarán la promoción".

La regidora añadió que "no nos importa el espejo de otros lugares" y que los atractivos de la ciudad "son evidentes". "Ha aumentado el número de congresos y de visitantes", defendió, poniendo como ejemplo que Ecosystemas "se ha consolidado con miles de asistentes" y que "tenemos instalaciones magníficas", como Palexco, ExpoCoruña o el Palacio de la Ópera. "Hay recintos, oferta hotelera, y oferta turística, gastronómica, histórica", señaló, que hace atractiva A Coruña "para congresos de carácter nacional e internacional".

En lo que coinciden Concello y Hospeco es en apostar por el Convention Bureau, un organismo constituido para fomentar el turismo de congresos en A Coruña en el que participan antes. Rey confió en que en él "trabajaremos todos para atraer visitantes y congresistas" y Collazos señaló que "ha sido la llave que ha abierto este tipo de turismo en nuestra ciudad".