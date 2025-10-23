La tercera subasta de la politécnica de Serantes queda desierta y la Universidade da Coruña negociará una venta directa
Salió a la venta por 4,5 millones de euros, después de dos intentos con precios de partida de 7,5 y 5 millones
La Universidade da Coruña (UDC) realizó este jueves en su Reitoría la tercera puja para vender el edificio de la Politénica de Serantes, en Ferrol, y, al igual que en las dos ocasiones anteriores, quedó desierta. Según fuentes de la UDC, con este último intento "se cierra la fórmula acordada en su día para la enajenación" a través de subasta abierta, por lo que se puede psar a una "negociación directa con posibles compradores".
El precio inicial de salida del inmueble era el de tasación, de cerca de 7,5 millones de euros, y en la segunda se rebajó un 20% hasta rozar los seis millones. En la tercera, según señaló la Universidade a este diario, rondaba los 4,5 millones. Las pujas estaban destinadas a cubrir parte del déficit que arrastra la institución desde el ejercicio de 2023. En ese año los gastos superaron a los ingresos de la Universidade en 13 millones de euros, y la UDC señala que hay que corregir un «déficit estructural». En su documento de Líneas Generales de la Programación Plurianual y Presupuestaria, presentado a final de 2024, la entidad presentó varias opciones, entre ellas la de endeudarse y la de vender activos, como edificios o concesiones.
