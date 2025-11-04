Rosalía se acuerda de A Coruña en su última canción: "Y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé"

Rosalía ha lanzado este martes su nuevo single, Reliquia, una canción que se ha hecho rápidamente viral después del impacto que tuvo Berghain, que llegó al número 1 de la lista de éxitos. El tema está dando mucho que hablar en redes y un detalle en el que han caído sus fans tiene que ver con A Coruña.

La ciudad coruñesa es una de las grandes protagonistas de Reliquia, ya que en la canción la artista catalana recuerda un incidente que le ocurrió durante un concierto que dio en julio del año 2022 en el Coliseum durante el Motomami Tour.

El verso que Rosalía dedica a A Coruña

Los fans de la cantante descubrieron con sorpresa el verso que hacía mención a A Coruña y que dice así: "Y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé, pero el pelo vuelve a crecer", dice Rosalía en la canción.

La historia de este verso hace referencia a que durante el concierto que dio en el Coliseum, la cantante hacía como que se cortaba el pelo durante una canción, pero en A Coruña se lo cortó sin querer. Rosalía se lo tomó con humor y luego subió una foto a sus redes sociales que ahora recuperaron sus fans.

Tras una hora de publicación, la nueva canción ha sido eliminada de la plataforma Spotify.

La cantante y la ciudad también se hacen virales en TikTok

Esta no es la única relación que han tenido A Coruña y Rosalía en los últimos días, ya que un vídeo publicado en la red social TikTok mezcla el avance de otra de las canciones del disco, Quien pudiera, que está triunfado en redes.

En el vídeo se mezclan imágenes de la ciudad con frases de la canción, que parecen evocar la belleza de A Coruña y su paisaje. El nuevo disco de la cantante, Lux, saldrá el próximo 7 de noviembre, y la ciudad la esperará con los brazos abiertos después de esta unión de los últimos días.