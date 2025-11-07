Pablo Montero, deportista sancionado por surfear en A Coruña con alerta naranja: "No me puedo creer que la primera vez que me multen sea en mi ciudad”

El surfista coruñés Pablo Montero no daba crédito cuando, al salir del agua, se encontró con varios agentes de la Policía Local esperándole en el paseo marítimo. Acababa de ser multado por surfear durante una jornada con alerta naranja por oleaje. “Yo vivo frente a la playa, surfeo todos los días, y las olas estaban pequeñitas, de un metro. No había ningún peligro”, resume. La sanción, que podría alcanzar los 3.000 euros, le parece “un sinsentido”. El Concello explica que la multa fue interpuesta por "no responder a la policía" y marcharse "desatendiendo la llamada de los agentes".

Montero, campeón gallego y de España y exintegrante de la selección española de surf, fue interceptado por los agentes cuando salía del agua el mismo fin de semana en que debía celebrarse el Campeonato de España en esa misma playa. “El campeonato iba a empezar hoy, pero se pospuso por coincidencia con las fechas del mundial”.

El surfista centra sus críticas en la normativa que prohíbe el baño y las actividades acuáticas cuando hay activada una alerta naranja. “Lo primero es que esa alerta no tiene sentido. Se da desde Santiago, para toda Galicia. ¿Qué sabrán en Santiago de lo que pasa en el Orzán?”, cuestiona.

Según explica, el aviso de ese día era por oleaje fuerte, pero la orientación del mar hacía que en Matadero apenas rompieran olas de un metro. “No había corriente ni viento fuerte. Era un día perfecto para surfear”.

Montero asegura que no tenía constancia de que el baño estuviese prohibido. “Yo miro por la ventana, veo las olas y bajo a surfear. ¿Qué tengo que hacer? ¿Mirar el Boletín Oficial todos los días antes de meterme al agua? No tiene sentido”.

“No vi ni escuché a la policía”

El surfista insiste en que no desobedeció a los agentes, como recoge la denuncia. “Me dijeron que llevaban media hora silbando y haciéndome señas, pero yo no vi ni oí nada. Uso tapones, el viento venía del mar a tierra y estaba a más de cien metros. Es imposible escuchar nada desde allí”, explica.

Cuando salió, los policías le comunicaron la infracción. “Les dije que me parecía surrealista cerrar la playa con olas de un metro y que, además, me multaran. Ellos me respondieron que solo cumplían órdenes. No les culpo, pero deberían tener criterio: me vieron surfear tranquilo, sin riesgo, podían haber entendido que no pasaba nada”.

Montero considera especialmente contradictorio que tanto el Concello como la Xunta promuevan el surf como atractivo turístico y deportivo y, al mismo tiempo, impongan restricciones que lo impiden: “Se invierte mucho en promocionar A Coruña como destino surfero, se hacen competiciones, se venden imágenes de las olas… y luego te multan por surfear cuando hay olas. Es que no tiene sentido”, protesta.

El surfista reclama una revisión de la ordenanza de playas, aprobada en septiembre, para excluir el surf de las prohibiciones en caso de alerta. “Nuestro deporte depende del mar. Las olas llegan con la naranja, con la amarilla o cuando sea. Deberíamos poder decidir por nosotros mismos si entrar o no al agua según nuestro nivel y las condiciones reales”.

“No quiero que vuelva a pasarle a nadie”

Aunque la sanción todavía no le ha llegado, Montero confía en que “se den cuenta de que no tiene sentido” y la retiren. Aun así, quiere que su caso sirva para abrir un debate. “No lo digo solo por mí. Podría haberle pasado a cualquiera. Lo que quiero es que nadie más tenga miedo de que le multen por surfear”.

El surfista lamenta el contraste entre sus recuerdos y la situación actual: “Hace 20 años me hicieron una foto en la fuente de los surfistas, cuando fui al mundial júnior con la selección española. Veinte años después, me multan por surfear en la misma playa. En vez de ir hacia adelante, hemos ido hacia atrás”.

El joven, que ha recorrido el mundo surfeando, se muestra sorprendido porque es la primera vez que le pasa: “Es el único sitio donde multan por surfear. Lo hacían en Barcelona, y se dieron cuenta de que no tenía sentido y lo quitaron. "Llevo mucho tiempo surfeando y compitiendo, viajando por todo el mundo, y no me puedo creer que la primera vez que me saquen del agua y me multen sea en mi ciudad”.