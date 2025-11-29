Encendido de luces en el mercado de Elviña de A Coruña

La Asociación de Comerciantes del Mercado de Elviña de A Coruña celebró en la mañana de este sábado tradicional encendido navideño. El colectivo decidió dedicar este año 2025 a Rosa Otero, recientemente nombrada hija adoptiva de la ciudad. "La actual presidenta de la Asociación de Amas de Casa es para nosotros, los trabajadores de este mercado, un ejemplo como comerciante y vecina", señala la asociación en un comunicado, "su incansable lucha por los derechos de las amas de casa, un alto porcentaje de nuestra clientela, y su decidida batalla contra una de las plagas más dolorosas que afrontó este barrio como fue la droga hacen que sea sobradamente acreedora de nuestro humilde homenaje".

Al acto de encendido, además de Otero, acudió la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y la delegada de la Xunta en la provincia de A Coruña, Belén do Campo. También estaban la concejala de Promoción Económica, Diana Cabanas, el edil del BNG Francisco Jorquera, el subdelegado del Gobierno y vecino del barrio, Julio Abalde, y el presidente de los placeros, Leonardo Tomé.