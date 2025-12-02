Xavier Vilató, sobrino nieto de Picasso, expone su obra en A Coruña

El Kiosco Alfonso acoge Momentos Naturais, una exposición que reúne más de cuatro décadas de trabajo del artista Xavier Vilató, sobrino nieto de Pablo Picasso. La muestra, que puede visitarse desde esta semana en A Coruña, propone un recorrido por la relación del creador con la naturaleza, eje clave de su trayectoria.

La comisaria Marta-Volga de Minteguiaga-Guezala destacó en la presentación que la exposición supone “una suerte inmensa” para mostrar en la ciudad una obra “potente, variada y coherente”. El proyecto reúne piezas realizadas entre 1977 y la actualidad, seleccionadas bajo un hilo temático que entiende como especialmente apropiado para este contexto: “Elegí la naturaleza porque encaja con Galicia, donde la naturaleza tiene un peso esencial, y también porque es un motivo clásico de la historia del arte”. Añadió que la obra de Vilató “dialoga con los grandes maestros y nos proyecta en la pintura del presente”. Agradeció asimismo la colaboración institucional que ha permitido organizar la muestra y subrayó que “trabajar aquí va a ser un placer”.

Xavier Vilató y la alcaldesa Inés Rey se saludan en la presentación de la exposición en el Kiosco Alfonso que abre este miércoles al público. / LOC

Por su parte, Xavier Vilató admitió que hablar en público siempre le resulta complicado: “A mí me enseñaron que si querías pintar lo primero era callarte”. Aun así, expresó un agradecimiento explícito hacia quienes han impulsado el proyecto “con tanto cariño y libertad”. Reivindicó ese último concepto como motor fundamental de su trabajo: “Para construir algo propio hay que ser libre. En cultura siempre nos tiene que gustar la libertad”.

El artista reflexionó sobre el oficio y el paso del tiempo: “Los artistas son gente solitaria que intentan soñar el mundo, y a veces el mundo acaba pareciéndose a esos sueños”. Recordó que en la exposición hay piezas realizadas cuando tenía 18 años, que ahora observa “con ternura”, y defendió que el camino de un creador siempre implica riesgo: “Nadie puede decir si te estás equivocando. Tienes que construir lo que a ti te parece, con las mismas cosas con las que se hicieron las pinturas de Altamira”. Concluyó que lo esencial para cualquier artista es “la libertad y ser amado” y se mostró dispuesto a futuras colaboraciones: “Aquí me tenéis para todo lo que podamos hacer juntos”.

A la presentación asistieron la alcaldesa, Inés Rey; el concejal de Cultura, Gonzalo Castro; el secretario xeral de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo; el conselleiro de Cultura, José López Campos; y los comisarios de la muestra, Rubén Ventureira y Marta-Volga de Minteguiaga-Guezala, entre otros representantes institucionales.