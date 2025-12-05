Estas son las 13 fotografías que conformarán el calendario municipal de A Coruña en 2026

El Concello de A Coruña ha seleccionado las 13 imágenes que formarán parte del calendario municipal del próximo año 2026. El jurado se reunió en las últimas semanas para analizar las fotografías propuesta. El comité de selección estuvo formado por los fotógrafos César Quián, Víctor Echave, Pedro Puig y Andy Pérez, además de la alcaldesa Inés Rey y miembros de los tres grupos de la corporación: Nereida Canosa, Roberto Coira y Francisco Jorquera.

El calendario, como es habitual, ha seleccionado doce fotografías que representan las diferentes épocas del año y los meses a los que irán unidos, y por el reverso de cada una se completará con fotos históricas de A Coruña seleccionadas de la colección particular de Pedro Puig de Llano.

El calendario irá encabezado por la frase "Cidade sen fin". Las personas ganadoras recibirán dos libros de fotografía y un año de acceso gratuito a los Museos Científicos Coruñeses para dos personas.

La portada

Una panorámica de la ciudad en la que se visualiza la península coruñesa será la primera foto que verán los compradores del calendario. La fotografía fue tomada por Chencho Mendoza.

Foto de portada / Chencho Mendoza

De enero a diciembre

Las olas del Orzán en un día de temporal marítimo destacan en la foto de enero de Mimi Carrolo.

Enero / Mimi Carrolo

La comparsa de Sargadelos en el Entroido de este 2025 protagoniza la foto de Pablo Briones para febrero.

Febrero / Pablo Briones

Una chica frente al monumento a los fusilados del parque escultórico de la Torre de Hércules destacan en el mes de marzo. La imagen es de María José Vázquez Pazos.

Marzo / María José Vázquez Pazos

También la Torre de Hércules, en una imagen muy primaveral con cuatro personas tumbadas al sol en su entorno, es protagonista de la foto de Iván Ponte en abril.

Abril / Iván Ponte

Una imagen muy primaveral con la caracola del parque escultórico al fondo es la foto de mayo realizada por Alberto Vázquez.

Mayo / Alberto Vázquez

Una hoguera de San Juan en Riazor es la foto de Mónica Rial que acompañará al mes de junio.

Junio / Mónica Rial

Para el mes de julio, Sindo Novoa retrató a un nadador en el Parrote con un crucero al fondo.

Julio / Sindo Novoa

La playa de Santo Amaro es protagonista de la imagen que tomó Ignacio Fernández para el mes de agosto.

Agosto / Ignacio Fernández

El dique de abrigo será la imagen de septiembre. La foto es de Javier Castelo.

Septiembre / Javier Castelo

Gente sobre la Rosa dos Ventos del entorno de la Torre de Hércules centran la imagen del mes de octubre tomada por Eva Márquez Mosquera.

Octubre / Eva Márquez Mosquera

La caída de las hojas en los jardines de Méndez Núñez protagonizan la fotografía de noviembre tomada por Manuel Candal.

Noviembre / Manuel Candal

Un padre y un hijo en navidad pondrán el broche final en diciembre. La foto es de Soraya Sampedro.