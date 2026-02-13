Una colisión entre dos vehículos deja a una conductora herida leve en la ronda de Nelle de A Coruña

Una colisión entre dos vehículos dejó a la conductora de uno de ellos herida en torno a las 19.30 horas de la tarde de este viernes en la ronda de Nelle de A Coruña. De acuerdo con fuentes conocedoras, el accidente se produjo a la altura del número 17 de la ronda, en una zona cercana al cruce con la calle Falperra, y la lesión parecía ser "muy leve". A lugar se desplazó una ambulancia, y, como mujer se quejó de un dolor en el pecho, fue trasladada para recibir atención médica.