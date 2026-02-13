Estos son los cuatro barrios de A Coruña en los que habría que prohibir nuevos pisos turísticos, siguiendo el criterio del Concello

El pasado mes de junio, el PSOE y el BNG aprobaron en el pleno de A Coruña la primera ordenanza para regular las viviendas de uso turístico en el municipio, y el pasado mes de diciembre los nacionalistas presentaron una moción, que recibió luz verde con el apoyo de los socialistas, para aplicar una de las medidas previstas en la norma: identificar los barrios saturados de viviendas de uso turístico y prohibir en ellas más aperturas. El Ayuntamiento, que considera que se deben cerrar más de 700 pisos turísticos de los 1.340 que, según la Xunta, existen en la ciudad, todavía no ha hecho público ningún estudio sobre en qué barrios se realizará el veto, pero, de acuerdo con cálculos facilitados por la delegación coruñesa del Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG), hay cuatro distritos que sobrepasan el límite de 0,5 viviendas por 100 habitantes: la Ciudad Vieja y Pescadería hasta Juana de Vega y Modesta Goicouría; Monte Alto, As Atochas y Zalaeta; el tercer distrito, que incluye las plazas de Lugo, Galicia y Vigo, Juan Flórez, Cuatro Caminos y Tabacos; y el cuarto, que engloba Os Mallos y Sagrada Familia.

Los arquitectos calculan que en enero de este año había 383 pisos turísticos en el distrito de la Ciudad Vieja y Pescadería, y, comparándolo con los datos de población de 2025, da un cifra prácticamente 2,9 por cada cien vecinos y casi seis veces más que el límite establecido por la ordenanza. En Monte Alto-As Atochas-Zalaeta la cifra sube a 227, es decir, más de 0,73 por cada cien vecinos, y en la zona de las plazas de Lugo, Galicia y Vigo se rozan las 0,69, con 177 viviendas de uso turístico en total. Os Mallos-Sagrada Familia están más cerca del límite, con algo menos de 0,6 por 100 residentes. El resto de distritos quedan significativamente lejos del tope, y el que más se aproxima es el quinto, la zona de Riazor, Labañou, Os Rosales y O Peruleiro. Aquí hay 132 pisos turísticos, poco más de 0,38 por cada centenar de vecinos.

Pero el número de pisos turísticos, probablemente, se reducirá de forma significativa en los próximos meses. El Concello, que durante años permitió abrir pisos turísticos sin control municipal, solo con la habilitación de la Xunta, aplica ahora el criterio de que las viviendas de uso turístico son negocios, y por tanto, aplicando el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), no pueden abrirse, con carácter general, fuera de edificios dedicados a ese fin en exclusiva, bajos y primeros pisos sin vivienda debajo. También les ha exigido que obtengan un permiso municipal. Pero el número de viviendas de uso turístico inscritas en el registro de la Xunta apenas se ha reducido desde junio, cuando se aprobó la ordenanza, y de hecho aumentó en febrero, hasta las 1.340. La alcaldesa, Inés Rey, anunció esta semana una campaña de inspección con personal dedicado. El concejal de Urbanismo y Vivienda, Francisco Díaz Gallego, afirmó en el pasado mes de diciembre que de los pisos existentes 747 no cumplían los requisitos para estar abiertos, y que por tanto deberían cerrarse. Solo una minoría habían pedido permiso municipal para operar.

Hacer efectiva la ordenanza

La presidenta de la delegación coruñesa del COAG, Ruth Varela, insiste en que la ordenanza "non conseguiu aínda reducir o número de VUTS da cidade, algo imprescindible para baixar o prezo dos alugueres e para darlle un respiro á cidadanía", y en que sería necesario "facer efectivo o seu cumprimento" y evitar que operen pisos sin título habilitante. El COAG considera que los niveles de la ordenanza para considerar un barrio saturado son "laxos, pero nin sequera se están facendo respectar" y señala que los mapas elaborados por el colegio muestran una "saturación" en los cuatro primero distritos con una bajada "moi tímida" de las VUT a enero de 2026 que cambió de tendencia en febrero.

La saturación, insiste Varela, afecta "de forma máis clara aos lugares con maior valor patrimonial da cidade", en los que hay procesos de turistificación y gentrificación, y señalan que cumplir la ordenanza es "especialmente importante" en la ciudad, declarada zona de mercado residencial tensionado. "Hai que facer un exercicio de inspección", corregir la ley de arrendamientos para "evitar o trasvase de vivendas dende a modalidade de VUT a aluguer de temporada ou habitacións", añade.