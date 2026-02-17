Los pescadores y minoristas de A Coruña se rebelan contra la «catástrofe» del recorte de la cuota de caballa: "Moitos barcos pasan á bandeira francesa"

Nuevo golpe a la flota coruñesa. Las cuotas de los barcos españoles para pescar caballa en 2026 se recortarán en un 56% con relación al año pasado, una reducción menor a la inicialmente prevista pero que agravará años de decadencia de este pescado en los muelles de la ciudad. Si en 2017 y 2018 pasaban anualmente unas 2.800 toneladas de xarda por la lonja de la ciudad, en 2025 apenas se superaron las 700. Según afirmó a este diario en enero el presidente de la lonja de A Coruña, Juan Carlos Corrás, «no sé si llegaremos a las 200».

El patrón mayor de la Confraría de Pescadores e Mariscadores da Coruña, Javier Mariñas, tiene una palabra para el recorte: «Catástrofe». La cuota no es el «recorte brutal» que en primero se temió, pero «o aumento segue sendo escaso, menos do que debería pescarse» en una especie que, afirma, no tiene una situación biológica que justifique limitar las capturas. En los muelles coruñeses «hai barcos que xa non poden adicarse á xarda», explica. Para los dos buques de cerco que forman parte de la cofradía y este pescado es «fundamental», y además hay otros muchos de artes menores que «utilizan a xarda como complemento doutras especies» y ahora no podrán hacerlo: «Moitas veces, cando tes un recorte doutras cuotas, complementas coa xarda, pero se non tes...»

Y la decisión, insiste, es «política» y no biológica, aunque esta sea la explicación oficial. «Se o recorte é porque non hai especie, enténdese, a parte económica depende da biológica; pero esta é un peixe do que hai suficiente», por lo que «non sei cal é o obxectivo deste tipo de cuota».

Para Mariñas, las escasas cuotas que consigue España están llevando a «moitos barcos no Cantábrico-Noroeste a abandonar a bandeira española, están pasando a ser franceses» pues, según afirma, en este país tienen condiciones más favorables. Según explica, el procedimiento es factible, ya que se puede «deslocalizar a empresa e trasladar a sede fiscal», y como «podemos vender en calquera porto da Unión Europea» pueden seguir trabajando en los muelles españoles.

Para el presidente de la Asociación de Minoristas del Puerto de A Coruña, Armando López Gil, con esta nueva cuota «llueve sobre mojado». «Son recortes continuos, uno tras otro, no hay excepción», protesta, y critica que no se haga «nada» para proteger la pesca gallega, vital para la comunidad, en Bruselas y el Gobierno español se preocupe «poco» de mejorar las condiciones.

Los minoristas coruñeses estan «cada vez peor, con menos posibilidades de hacerse con pescado», y la escasez «hace subir el precio». «Hay un cansancio generalizado, bajar a la lonja todas las madrugadas y tener cada vez menos posibilidades de ganarse la vida por culpa de las normativas», resume.

Según los datos de la Xunta para la última década, en 2016 pasaron por la lonja de A Coruña unas 1.750 toneladas de xarda, y en los dos años siguientes unas 2.800 anuales. La cifra descendió en los años siguientes, pero no bajó de las 1.000 hasta 2024, y el ejercicio pasado cerró con 703.