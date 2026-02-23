A Coruña llena sus calles con carteles para frenar los excesos del ocio nocturno: "Shhh"
El Concello inicia el despliegue visual de la campaña 'Este é o teu sinal', que busca concienciar sobre el ruido y la limpieza por las noches
Las calles de A Coruña exhiben desde este lunes la cartelería de Este é o teu sinal, la nueva apuesta del Concello para equilibrar el ocio nocturno y la vida vecinal. La iniciativa surge tras meses de diálogo en mesas técnicas entre el gobierno local, la hostelería y las asociaciones de residentes. Con un mensaje directo, la ciudad busca erradicar comportamientos que dificultan la convivencia en los barrios con mayor actividad hostelera.
Durante las últimas horas, los operarios han colocado carteles en farolas y vinilos específicos sobre el pavimento en las áreas de mayor tránsito nocturno. Desde el Concello confirman que los trabajos se focalizan prioritariamente en el denominado "triángulo del ocio": la calle Galera, el Orzán y el entorno del Obelisco. Estas ubicaciones, conocidas por su alta densidad de locales y afluencia de personas, funcionan como el punto de partida de una iniciativa que busca erradicar los gritos, el consumo de alcohol en la calle y las conductas antihigiénicas en los portales.
La instalación se está realizando de forma progresiva. Esta fase inicial en el mobiliario exterior se completará próximamente con el reparto de posavasos y otros elementos informativos en el interior de los bares y pubs. Además, esta previsto que se cuente con equipos de calle para explicar los objetivos de la campaña.
La alcaldesa, Inés Rey, presentó la campaña a finales de enero junto a representantes del sector y vecinos. Durante el acto, la regidora recordó que divertirse es compatible con el respeto mutuo. La estrategia se centra en tres pilares fundamentales: evitar los gritos en la vía pública, no sacar bebidas al exterior de los locales y no usar el espacio público como aseo.
