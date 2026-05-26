Gus de la Paz

Yevhen Rubaniak Hryfliuk, propietario de HRYF

Hryfliuk define su local como una perfumería multimarca de lujo y de nicho. Yevhen rechaza la etiqueta profesional de perfumista, porque no crea ni concibe un producto. Él es el encargado de seleccionar las referencias de cada casa y quien los defiende, explica y ofrece en su tienda HRYF, ubicada en la calle Sinfónica de Galicia. Su propuesta comercial propone asesorar a cada cliente para descubrir "sensaciones, historias y formas de identidad" olfativas. A su modo de ver, el perfume es "una prenda de vestir más y no es un complemento, ha de llevarse y cambiar para la ocasión". Lee el reportaje completo.