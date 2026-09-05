Primera jornada del Día das Familias en el parque de Eirís

Eirís celebró un año más la feria de comercio y artesanía por el Día das Familias en el parque de Eirís. La cita, organizada por la Asociacción de Comerciantes do Castrillón, Eirís y Monelos (Acoem) se extenderá también a este domingo, con la carrera infantil o la exhibición de patinaje, entre otras actividades.

Este sábado el director xeral de Comercio y Consumo de la Xunta, Gabriel Alén, visitó la feria, apoyada por el Gobierno autonómico. Alén destacó el "potencial dinamizador" de la cita por su amplia programación, que combina el fútbol, la música en directo, la acción solidaria y las actividades infantiles.