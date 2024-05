Fernando Soriano: “El trabajo diario y la humildad fue lo que nos dio más confianza”

“Hoy he estado más tranquilo, no me preguntes por qué, estaba más nervioso el día del Arenteiro. Después de ganar en Sestao veía al equipo ya pensando en el Barça B, muy metido en ello, y eso nos ha dado tranquilidad a todos”. Fernando Soriano, director deportivo del club, confesaba estas sensaciones, con calma, tras el triunfo que vale el ascenso. “El trabajo diario y la humildad de grupo es lo que nos ha dado más confianza en la temporada”, resumió.

“La segunda vuelta es memorable, empatar tres y ganar lo demás... Eso dice mucho de este equipo que se ha sobrepuesto. Y el mister supo gestionar, redirigir... hasta conseguir esto”, añadió Soriano, que quiso acordarse de toda la comunidad blanquiazul y destacó a “quienes no han jugado un minuto o han jugado menos o poco”. “Y toda la gente que rodea al equipo: el personal del material, médicos, nutricionistas, psicólogos, prensa... y la afición, que ha sido una muleta importantísima en los momentos más difíciles”.

Para Soriano, quizá un momento clave fue cuando el equipo cayó a puestos de descenso o perdió en su visita a Irún. Pero también destacó el triunfo ante la Ponferradina “la conexión de ese día”. Con el ascenso ganado en mayo, el club tiene más tiempo para planificar la próxima temporada, aunque Soriano le dio “poca importancia: “Hay mucho tiempo aún, hay margen, que nos deja ver las cosas con más tranquilidad”.