Dani Barcia: «Nos faltaron piernas al final del partido»

Dani Barcia fue titular en el centro de la zaga junto a Noubi en un duelo de alta exigencia en el que el central considera que el equipo mantuvo el pulso: «Se intentó hasta el final, pero el Atlético es el Atlético, tiene jugadores de talla mundial. En el gol de Griezmann, no hay nada que hacer. Hay que estar contentos por cómo competimos. Nos faltaron piernas al final y ellos son un rival de Primera División y eso se nota. Y ese fue el punto que nos faltó».

El zurdo asegura que «no» apreció «bien» la jugada que desembocó en el gol de falta de Griezmann, pero «si el árbitro la vio, hay que respetar». También quiso mandarle un mensaje a la afición: «Es increíble y hay que agradecerles el apoyo y que sigan así hasta el final porque los vamos a necesitar».