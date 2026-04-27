Deportivo
Quagliata, a una amarilla del segundo ciclo: el Dépor supera la media docena de apercibidos
Ya son siete los jugadores que, en caso de ver una tarjeta más, se perderían el siguiente partido
El italiano Giacomo Quagliata fue protagonista en el partido entre el Deportivo y el Burgos por el penalti realizado y que ha traído una larga cola de protestas. El transalpino fue amonestado y es ya la novena cartulina amarilla que ve esta temporada. Ha superado a Miguel Loureiro, que tenía ocho, y se convierte en el jugador más apercibido de la temporada. Está a una de cumplir su segundo ciclo. El primero lo vivió ante el Eibar hace poco más de dos meses en la jornada 27. En apenas diez fechas ha visto amarillas contra el Ceuta, ante el Zaragoza, en Huesca y en El Plantío.
El Dépor tiene ya siete jugadores apercibidos que, si ven una tarjeta más, se perderán el siguiente encuentro. Adrià Altimira, Lucas Noubi, José Ángel Jurado, Luismi Cruz, Samuele Mulattieri y Yeremay Hernández son los otros seis nombres que están al filo de la navaja.
En El Plantío vio amarilla también Dani Barcia, que lleva tres en sus últimas cuatro participaciones, todas como titular. El zaguero zurdo alcanza con ocho a Loureiro. Ambos están a dos tarjetas de cumplir su segundo ciclo. En esa situación, pero con tres tarjetas, está también Ximo Navarro, que se retiró con molestias. Al Deportivo le quedan cinco partidos y, hasta ahora, los jugadores apercibidos han aguantado notablemente bien sin ser amonestados.
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