Antidisturbios de la Policía Nacional interceptan a aficionados del Leganés junto al estadio de Riazor

Agentes de la Unidad Antidisturbios de la Policía Nacional han interceptado esta mañana a una treintena de aficionados del Leganés en la calle Manuel Murguía, junto al estadio de Riazor, donde esta tarde su equipo se enfrenta al Deportivo en un partido que ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión estatal contra la violencia en el deporte. Además, la afición deportivista celebra hoy el tradicional Día de las Peñas en los alrededores del estadio, muy cerca de donde fueron interceptados los seguidores del Leganés.

Los agentes de la Policía Nacional salieron al encuentro de los hinchas madrileños en la ronda de Outeiro cuando cruzaban la avenida desde la zona de Visma y los confinaron en los soportales de la Casa del Agua, donde fueron identificados y registrados. Los aficionados del Leganés iban vestidos de negro en su mayoría y algunos portaban paraguas, según testigos. Después, la Policía Nacional los alejó de la zona por el paseo marítimo y los vigilará hasta su entrada en el estadio para el partido, que comienza a las 18.30 horas.

Partido declarado de alto riesgo

La Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte declaró el encuentro entre el Deportivo y el Leganés "partido de alto riesgo", por lo que se ha activado un dispositivo especial de seguridad, informó la Subdelegación del Gobierno en A Coruña el pasado jueves, cuando se reunieron responsables de la Policía Nacional, de la Policía Local y del departamento de seguridad del Deportivo para preparar el despliegue.

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El operativo cuenta con un refuerzo de personal de la Policía Nacional y de los medios de seguridad privada del club. También participan varias unidades especializadas de la Policía Nacional, entre ellas el equipo de vigilancia subterránea, la unidad de explosivos (Tedax), perros guía y brigadas móviles, con labores de prevención, control de accesos, inspección de instalaciones y mantenimiento de la seguridad ciudadana en la zona aledaña al estadio, informó la Subdelegación.