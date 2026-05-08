Stoichkov, héroe del Dépor en Cádiz: "Todos somos importantes"

Juan Diego Molina Stoichkov fue el protagonista tras «una semana jodida» por «la rodilla», en la que casi «no podía ni entrenar». «Sabemos que todos somos importantes. Eso hace que luchemos por cosas grandes. Intentamos hacerlo lo mejor posible», expresa sobre la importancia del banquillo una vez más en los triunfos del Deportivo. Noé, Escudero y Stoichkov fueron claves ante el Cádiz.

El ariete gaditano dedica su gol a su familia, que estaba acompañándole en la grada de Cádiz, su tierra. Además, sobre la pelea por el ascenso, expresa que «todavía queda» mucho en juego: «Tienen que jugar los rivales, hicimos nuestro trabajo, a pensar en lo siguiente».