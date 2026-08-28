Cristian Herrera, ex del Deportivo, encuentra destino en Primera Federación: nuevo jugador del Huesca

LA SD Huesca ha hecho oficial la llegada de Cristian Herrera, exjugador del Deportivo, quien acabó contrato el pasado 30 de junio y llega al equipo oscense por las próximas dos temporadas. Coincidirá con Diego Gómez, cedido hasta final de curso en El Alcoraz, con el objetivo de regresar a Segunda División tras haber descendido. Como blanquiazul disputó 44 encuentros, anotó cinco goles y dio tres asistencias.

Cristian Herrera, de 35 años, emprende una nueva aventura, esta vez en Primera Federación, una competición en la que nunca ha jugado, tras haber pasado por el Dépor y por la UD Las Palmas en sus últimas dos etapas. Hace más de una década, en 2013, Herrera jugó en el grupo III de Segunda División B, con el filial del Elche. Desde entonces ha participado siempre en Primera o Segunda, manteniéndose durante más de una década en el fútbol profesional. En total, suma 55 partidos en LaLiga y 323 en Segunda, con más de 80 goles en una carrera que se reparte entre Lugo, Ibiza, Girona, Almería, Las Palmas, Elche o el propio Dépor.