Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¿Nueva burburja inmobiliaria?La estación intermodal, explicada por el arquitecto César PortelaServicios sociales en Cambre bajo mínimosAumenta la presencia policial por consumo de drogasInundaciones en A Coruña por una tromba de aguaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Deportivo

Papa Samsou no continuará en el Fabril

El club anunció su incorporación en enero y disputó dos partidos

Papa Samsou Niang

Papa Samsou Niang / RCD

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

El Fabril apura la operación salida antes del debut de este lunes ante el Mérida. El club ha anunciado el adiós de Papa Samsou Niang, jugador senegalés de 20 años que firmó en diciembre por el conjunto blanquiazul hasta 2027. Con pasado en el Keur Madior, club de su país natal, se despide del filial del Deportivo tras dos partidos disputados en Segunda RFEF. El centrocampista no tenía hueco en la plantilla tras los fichajes de Yayo González y Koke San José.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents