Papa Samsou no continuará en el Fabril

El Fabril apura la operación salida antes del debut de este lunes ante el Mérida. El club ha anunciado el adiós de Papa Samsou Niang, jugador senegalés de 20 años que firmó en diciembre por el conjunto blanquiazul hasta 2027. Con pasado en el Keur Madior, club de su país natal, se despide del filial del Deportivo tras dos partidos disputados en Segunda RFEF. El centrocampista no tenía hueco en la plantilla tras los fichajes de Yayo González y Koke San José.