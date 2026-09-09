Fran Alonso, nuevo entrenador del Rosengard: el nuevo destino del ex del Dépor Abanca
Nueva experiencia en el fútbol sueco
Fran Alonso, exentrenador del Deportivo durante las últimas dos temporadas, se marcha a Suecia para dirigir al FC Rosengard. La entidad situada en Malmö es uno de los históricos del país, con 14 ligas, seis copas y cuatro supercopas en su haber, aunque no tocan metal desde 2024. Actualmente están muy lejos de tales metas, y ocupan la decimosegunda posición con 14 puntos, plaza que provocaría que jugase promoción de descenso. Está a tres de la salvación con nueve partidos por delante.
El madrileño, con experiencia en Estados Unidos, Inglaterra o Escodia, dirigió al Deportivo tras haber sustituido a Irene Ferreras. La primera campaña cogió al equipo en descenso y logró la salvación; mientras que en la segunda alcanzó una salvación muy holgada.
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