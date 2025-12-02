El paro en la comarca de A Coruña baja en 381 personas en noviembre

El desempleo en la comarca de A Coruña volvió a descender en noviembre. Según los datos publicados este martes, el número total de personas inscritas en las oficinas de empleo pasó de 18.430 en octubre a 18.049 en noviembre, lo que supone 381 parados menos, una caída del 2,06%. El retroceso consolida la tendencia de mejora del mercado laboral en el área metropolitana, marcada en los últimos meses por una intensa actividad en el sector servicios y por la estabilidad industrial.

El descenso del paro se produjo de forma generalizada en prácticamente todos los ayuntamientos de la comarca. A Coruña, el municipio con mayor peso laboral, redujo su número de parados de 12.024 a 11.759, lo que implica 265 desempleados menos (-2,20%). En Arteixo, ligado a la industria y la logística, el paro bajó de 1.412 a 1.365, una caída de 47 personas (-3,33%).

Moderación

En el resto de concellos, el comportamiento fue más moderado, pero igualmente favorable. Oleiros redujo su desempleo de 1.250 a 1.227 (23 menos, -1,84%); Culleredo, de 1.341 a 1.321 (20 menos, -1,49%); y Sada, de 712 a 696 (16 menos, -2,24%). En Abegondo pasó de 161 a 156 parados (5 menos, -3,10%); Carral, de 224 a 222 (2 menos, -0,89%); y Bergondo, de 251 a 249 (2 menos, -0,79%). Cambre, por su parte, apenas varió, con un descenso de 1 persona (de 1.055 a 1.054).

Por sectores, la comarca mantiene un perfil claramente terciario. De los 18.049 desempleados actuales, 13.779 pertenecen a los servicios, que concentran más de las tres cuartas partes del total. La industria suma 1.160 parados; la construcción, 1.050; y la agricultura y pesca, 215. Además, 1.845 personas figuran como sin empleo anterior, un colectivo que sigue creciendo en peso relativo.

En Galicia, el paro registrado bajó en 1.814 personas en noviembre, en relación con octubre, lo que supone un 1,6% menos, situándose como la comunidad española donde más bajó el desempleo de forma relativa.