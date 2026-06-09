A Coruña se cuela entre las provincias españolas que más innovan

A Coruña se ha consolidado durante las dos últimas décadas como uno de los principales focos de innovación de España. Mientras buena parte del debate económico gira en torno a la industria, las exportaciones o el empleo, la provincia ha protagonizado una transformación silenciosa que la ha situado entre los territorios que más han reforzado su apuesta por la investigación y el desarrollo tecnológico.

Los datos recogidos en el informe 50 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de las provincias en España, elaborado por el Consejo General de Economistas y la Cámara de Comercio de España, reflejan una evolución que sitúa a A Coruña en el grupo de cabeza de la innovación nacional.

La magnitud del avance queda reflejada en la evolución del gasto interno en investigación y desarrollo. En 2005, las empresas, universidades, administraciones y centros de investigación de la provincia destinaban 165,5 millones de euros a actividades de I+D. En 2024 esa cifra alcanzó los 442,6. El incremento acumulado es del 167,4%, uno de los mayores registrados en España durante ese período.

La comparación con el resto del país permite dimensionar mejor el fenómeno. Si se excluyen los casos particulares de Ceuta y Melilla y algunas provincias con una dimensión económica mucho menor, A Coruña figura entre las grandes provincias españolas que más han incrementado su inversión en investigación. Solo Guadalajara, Baleares y Murcia presentan avances porcentuales superiores. La provincia aparece después junto a territorios como Pontevedra o Álava, una posición que la sitúa entre los principales polos emergentes de innovación del país.

Intensidad inversora

No se trata solo de invertir más dinero. El informe destaca también la evolución de la intensidad innovadora empresarial, un indicador que mide el peso del gasto en I+D dentro de la actividad económica. En este apartado, A Coruña figura entre las provincias españolas que más han mejorado desde 2015.

El incremento del gasto empresarial en investigación respecto al producto interior bruto la sitúa entre las primeras posiciones de la clasificación nacional y evidencia que la innovación está ganando protagonismo dentro de la estructura productiva.

Otro de los indicadores que refuerzan esta posición es el número de empresas que desarrollan actividades innovadoras. A Coruña figura entre las provincias que superan la media nacional en peso de compañías vinculadas a la investigación y el desarrollo.

Durante los años de mayor expansión innovadora llegó a superar las 7.200 empresas innovadoras y continúa liderando Galicia en número de compañías con actividades de I+D interna.

Potencial innovador

La provincia concentra además buena parte del potencial innovador gallego. De las 1.058 empresas con actividades de I+D registradas en Galicia, 442 se localizan en A Coruña. La cifra supera ampliamente a las registradas en Lugo, Ourense y Pontevedra, lo que consolida a la provincia como el principal núcleo investigador de la comunidad.

Detrás de esta evolución se encuentra una combinación de factores que han transformado de forma progresiva el tejido productivo coruñés. La presencia de grandes compañías con capacidad tractora (Inditex, Estrella Galicia, Abanca, Aluman…), la consolidación de sectores intensivos en conocimiento, el crecimiento del ecosistema tecnológico (Ciudad de las TIC, sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial…), la actividad de las universidades y la irrupción de nuevas empresas especializadas (Plexus, Altia, Denodo...) han contribuido a generar un entorno más favorable para la innovación.

La evolución también refleja un cambio de modelo económico. Frente a una economía tradicionalmente asociada a actividades industriales y de servicios convencionales, la provincia ha incorporado cada vez más actividades ligadas al conocimiento, la digitalización y el desarrollo tecnológico. El resultado es una estructura empresarial más diversificada y con una mayor capacidad para competir en mercados globales.

Competitividad

Los autores del informe destacan que la innovación se ha convertido en uno de los principales factores de competitividad de las provincias españolas. En ese contexto, la trayectoria de A Coruña sobresale por la intensidad de su crecimiento y por la capacidad de mantener una evolución positiva durante prácticamente todo el período analizado.

El balance de las dos últimas décadas sitúa así a la provincia en una posición destacada dentro del mapa español de la innovación. El crecimiento de la inversión, el aumento de las empresas innovadoras y la mejora de los indicadores de intensidad tecnológica muestran una transformación profunda que trasciende las estadísticas.

A Coruña no solo concentra la mayor parte de la actividad investigadora gallega. También se ha convertido en uno de los territorios españoles donde más rápido ha avanzado la apuesta por el conocimiento como motor de crecimiento económico.