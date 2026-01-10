Guardia Civil de Ourense

Los tractores cortan la autovía A-52 en Ourense en protesta por el acuerdo de Mercosur

Las movilizaciones protagonizadas por los agricultores en protesta por el pacto de Mercosur se centran esta mañana en una de las principales vía de comunicaión por carretera de Galicia: la autovía A-52. De acuerdo a datos facilitados por la Guardia Civill de Ourense, a las 6.15 horas de este sábado los tractores han cortado la autovía en ambos sentidos en el punto kilométrico 188.200, en el término municipal de Trasmiras. Más información