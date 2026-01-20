Secciones

Es noticia
Alquiler de coches por horas en A CoruñaA Maestranza, de suelo público a viviendas de lujoA Coruña, ciudad gallega que mejor superó el bache del CovidCuando Dépor y Racing firmaron un traspaso tipo NBA
instagramlinkedin
Marlaska: "Todas las hipótesis están abiertas"

Marlaska: "Todas las hipótesis están abiertas"

Atlas News

Marlaska: "Todas las hipótesis están abiertas"

Atlas News

Madrid
RRSS WhatsAppCopiar URL

“Tras las inspecciones sobre el terreno, ha determinado que será necesario analizar en laboratorio los rieles en el punto de inicio del descarrilamiento e inspeccionar la rodadura del tren Iryo. La comisión también ha solicitado a Adif información sobre los registros de circulación por Adamuz en los dos días anteriores al suceso y va a realizar inspecciones en la rodadura de otros trenes que circularon antes por ese mismo punto”, ha revelado el ministro.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents