Una moción con efectos en Galicia

La moción de censura y la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez obliga a los partidos a replantearse decisiones, estrategias y movimientos. El PP gallego permanece "expectante", en palabras de su portavoz parlamentario, Pedro Puy, a lo que decida el partido en Madrid, y especialmente Mariano Rajoy sobre su futuro. Si Alberto Núñez Feijóo está llamado a suceder al actual líder del PP habría también que pergeñar la sucesión en Galicia. El PSdeG aguarda a conocer si hay gallegos en el nuevo Gobierno central, y ante la posibilidad de que sus posibilidades electorales se eleven al tocar poder, Gonzalo Caballero sopesa renunciar a sus clases en la Universidade de Vigo y entrar ya en el Parlamento autonómico. En Marea aguarda tener una oportunidad de reflote en este nuevo escenario pero la crisis por el caso Paula Quinteiro se ha enquistado. El BNG confía en el efecto PNV, para volver a convencer a la ciudadanía de la importancia de un partido nacionalista fuerte en Galicia.

►El PP gallego. Hace una semana, después de que el PNV aprobara las Cuentas estatales, la preocupación más inmediata del PP gallego era saber cuándo iba a acometer Feijóo su remodelación de Gobierno para lanzar a Beatriz Mato y José Manuel Rey Varela como candidatos en A Coruña y Ferrol. Ahora, todo está en stand by. Hoy hablará Rajoy en el Comité Ejecutivo del PP, y Feijóo ya dijo que será "determinante" lo que diga. Si decide dar un paso atrás, y decide anunciarlo hoy, que puede posponerlo, el titular de la Xunta puede estar llamado a nuevas responsabilidades en Madrid. Es uno de los dirigentes con más apoyos para tomar las riendas del PP. En todo caso, su marcha no tendría que ser inmediata, pues lo más probable es que haya un congreso extraordinario. Tampoco tiene que ser incompatible el nuevo cargo en una primera fase con la presidencia de la Xunta. ¿Para qué irse a Madrid si no tiene escaño en el Congreso? Parece que la previsión de Sánchez es estirar el mandato todo lo que pueda, si sus socios no se lo ponen muy difícil. De paso Feijóo podría cumplir su palabra de agotar el mandato en Galicia (2020) y disponer de tiempo para cerrar su sucesión aquí.

►El PSdeG. Los socialistas gallegos hacen quinielas, a la espera de despejar la incógnita de las caras que se sentarán en el próximo Consejo de Ministros. No descartan que haya algún gallego. Se cita a Pilar Cancela, porque siempre fue diputada afín a Pedro Sánchez, porque estaba en el Gobierno en la sombra que Sánchez nombró en la precampaña electoral de 2016 y porque la designó secretaria de Emigración del PSOE. Si Cancela fuese una de las elegidas por Pedro Sánchez, la dirección del PSdeG lo celebraría, pero tampoco sería para echar cohetes. Pilar Cancela, como presidenta de la gestora del PSOE gallego cuando dimitió José Ramón Gómez Besteiro, apostó extraoficialmente por el diputado coruñés Juan Díaz Villoslada para tomar las riendas del PSdeG, y no por la candidatura de Gonzalo Caballero. Cancela, con su decisión, y al ser quien tenía hilo directo con Ferraz, inclinó a Sánchez a favor del parlamentario coruñés, quien finalmente perdió ante Caballero. Desde entonces las relaciones entre el secretario xeral del PSdeG, que en su momento sí apoyó a Pedro Sánchez para la secretaría general del PSOE, y el nuevo presidente del Gobierno quedaron tocadas, pero no rotas.

En las quinielas también aparece el nombre de otra gallega, Nadia Calviño. Es la directora general de Presupuestos de la Comisión Europea, y suena para el Ministerio de Economía. Es de A Coruña, pero pasó su infancia en Madrid. No milita en el PSOE, y pocos, por no decir nadie, la conoce en el PSdeG. Sería un fichaje para enviar un mensaje de tranquilidad a Bruselas y a los mercados financieros.

También hay quien pone encima de la mesa el nombre de Gonzalo Caballero, pero las fuentes consultadas por este diario apuntan a que el secretario xeral debe centrarse en Galicia. "Con la moción de censura se abre un nuevo escenario, el PSdeG tiene opciones que antes no tenía de cara a las elecciones municipales, será más fácil cerrar candidatos en los concellos desde el Gobierno, y si Pedro Sánchez lo hace mínimamente bien nos recuperaremos en las encuestas". Y con estos y otros argumentos justifican que Caballero debería preparar a tiempo completo la batalla municipal, e incluso la autonómica. Apuntan que debería aparcar su labor docente de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo, y entrar en el Parlamento. ¿Cómo? Antes debe renunciar algún diputado de Pontevedra. Con la llegada del PSOE al Gobierno, tras la elección de ministros, vendrá la de secretarios de Estados, asesores y otros cargos en empresas y organismos públicos varios, y uno podría ser para uno de los cuatro diputados pontevedreses del PSdeG. Los planes de Gonzalo Caballero pasaban por continuar dando clases en la Universidad al menos el próximo curso y dejar su entrada en O Hórreo para el último año de la legislatura gallega. La nueva situación, sin embargo, le obliga a reconsiderar sus planes, y ayer mismo admitía que sopesaba adelantar su entrada en el Parlamento.

►En Marea. La diputada de Podemos Paula Quinteiro continúa en su escaño, nueve días después de que las bases de Podemos le pidiesen su dimisión por haber usado su condición de parlamentaria en un "asunto personal", al identificarse como tal en un altercado con la Policía Local de Santiago el 18 de marzo. El órdago que le lanzó el portavoz de En Marea, Luís Villares, ha caído en saco roto, y la permanencia de Quinteiro en su escaño debilita a Villares, pero también a En Marea como fuerza líder de la oposición, pues ha dejado al descubierto su división interna. Anova ha pedido su refundación y ayer mismo Esquerda Unida tildaba En Marea de "partido ornamental", y avanzaba que de cara a las municipales negociará de tú a tú y de la mano de Podemos con las mareas locales. Por su parte, Podemos dejaba claro que con la excepción de Santiago, Ferrol y A Coruña, el resto de candidaturas en las que participen tendrá que incluir el nombre "Unidos Podemos Izquierda Unido-Equo" en su candidatura y la fórmula elegida es la de coalición.

►Bloque. También los nacionalistas gallegos ven en la moción de censura una oportunidad. Su portavoz, Ana Pontón, valoró que la moción puso en evidencia "el protagonismo y el peso" en el Estado de Euskadi y Cataluña a través de sus "fuerzas políticas propias", en contraposición con la "total ausencia de Galicia". "Se echa de menos que Galicia no tuviese una voz propia y que, al mismo tiempo, esa voz propia tenga consecuencias desde el punto de vista de los avances que necesita nuestro país", apuntó. El Bloque quiere ser en Galicia lo que PNV en País Vasco y Esquerra en Cataluña y vender sus votos a cambio de cesiones para Galicia. Ese es su gancho electoral.