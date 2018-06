Galicia opta a la bolsa de 30.600 millones de la UE para financiar el tren de mercancías

Galicia quedará conectada en 2020 al Corredor Atlántico de la red básica de transportes y así lo confirmó ayer de forma oficial la Comisión Europea (CE). Como ya había adelantado este diario el 31 de mayo, Bruselas acepta la propuesta del Ministerio de Fomento para que el ramal ferroviario A Coruña-Vigo-Ourense-León forme parte de uno de los corredores transeuropeos que podrán optar a la mayor bolsa de ayudas comunitarias prevista en el sector del transporte. Se trata del Mecanismo Conectar Europa, para los que se destinan un total de 30.600 millones de euros. De todas formas, esta postura aún debe ser negociada refrendada por el Consejo Europeo de Ministros y por el Parlamento Europeo en el plazo máximo de un año, con la previsión de que la Cámara lo deje ya aprobado antes de su disolución en 2019 tras la celebración de las elecciones europeas de primavera.

Esta decisión también prioriza la conexión ferroviaria de los puertos marítimos de la cornisa cantábrica -A Coruña y Vigo junto con Gijón y Avilés- a través de Ourense, Léon y Palencia para formar parte de una red que atraviesa toda Europa, y de la que hasta ahora habían estado excluidos, en detrimento de otras localidades portuguesas como Oporto, Aveiro o Lisboa.

Con la inclusión de Galicia en la red europea, desde 2021 -año en el que entra en vigor el nuevo programa de fondos europeos- el Gobierno español podrá solicitar la cofinanciación de las obras -a las que Bruselas aporta el 50% de los fondos- con la condición de que toda la red esté finalizada en 2030. La CE revisará de 2021 a 2023 el estado de los trabajos para garantizar que estén terminados dentro del plazo previsto.

Pertenecer al Corredor Atlántico es una oportunidad de oro por la opción de financiar proyectos como los accesos a los puertos o la modernización de las líneas ferroviarias. Pero no garantiza las ayudas, porque el reparto se hace por concurrencia competitiva y solo se financian los mejores proyectos. El Corredor Atlántico europeo conectará los puertos gallegos y asturianos con toda la cornisa oeste del continente. Ni Galicia ni el resto de las comunidades del noroeste peninsular estaban integrados en la infraestructura y, por tanto, no se podían beneficiar de los fondos comunitarios para modernizar las vías y de los canales comerciales del tren de mercancías. Estas instalaciones están obsoletas en la comunidad gallega debido a que en muchos casos, como el del puerto exterior de A Coruña, el tren no llega a los muelles donde se mueven los contenedores de mercancías.

Los gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias y Castilla y León celebraron ayer que Bruselas aceptase su propuesta de modificación que habían presentado en una declaración institucional en Santiago el 9 de octubre del año pasado. En este documento reclamaban de forma conjunta ampliar el Corredor Atlántico de mercancías, de modo que se conecte con estas autonomías. Los tres ejecutivos consideran que su alianza reforzó que el trazado español de la infraestructura incorporase la conexión ferroviaria de los puertos de la cornisa cantábrica a través de Monforte, Ourense, Palencia y León. También atribuyen esta decisión al "trabajo institucional entre las autoridades españolas y europeas en defensa de la competitividad de los tres territorios". Y aplauden que se recoja su demanda de incluir como complemento del corredor una línea por la costa que permitirá crear un bucle de conexión entre los puertos de la cornisa atlántica similar al del Corredor Mediterráneo.

La línea ferroviaria A Coruña-Vigo-Ourense-León, en la que además de A Coruña y Vigo entran también Monforte, Lugo, Ourense O Barco y Palencia se había quedado fuera de la red oficial de corredores ferroviarios que las autoridades comunitarias aprobaron en el 2010. El presidente del Eixo Atlántico, Alfredo García había logrado el compromiso del coordinador europeo de Transportes, Carlo Secchi de integrar Galicia en esta red ferroviaria.

El objetivo del organismo que dirige el también presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) será a partir de ahora será transmitirle al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez la necesidad de agilizar y cumplir los plazos al máximo. El Eixo Atlántico concentrará sus esfuerzos en impulsar la salida sur de Vigo para conectar los tres vértices del Corredor Atlántico: A Coruña, Aveiro y Sines a través de los 30 kilómetros que faltan entre Vigo y Tui.