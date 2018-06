Baltar, sobre presidir el PPdeG: "No hablo hasta que haya que hablar, hay plazos"

La marcha que en el PPdeG dan por hecha de Feijóo a Madrid daría paso a la sucesión en la Xunta y en el PP gallego. El presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, preguntado ayer sobre si estaría dispuesto a tomar las riendas del partido en Galicia, contestó: "No hablo de esto hasta que haya que hablar, ni Feijóo se ha postulado (para el PP nacional). Todavía no está convocado el congreso. Entiéndame que no es prudente que se hable de estas cuestiones, hay que respetar los plazos".

Añadió: "Eso es política ficción, a mí no me gusta hablar de esto. Son encuentros en la tercera fase; primero, hay que pasar la primera, y luego, la segunda".

Baltar también "ve normal que todos los ojos se fijen en Feijóo" a la hora de buscar candidatos para presidir el PP nacional. "Es el único presidente de comunidad que gobierna con mayoría absoluta, y lo hace por tercera vez consecutiva, y proviene de una comunidad que tiene el mayor número de militantes del Partido Popular, superando los 100.000", justificó el también presidente de los populares de Ourense.

El titular de la Diputación se suma a la lista de dirigentes populares que ven a Feijóo con muchas de posibilidades de erigirse en el sucesor de Rajoy. En el Partido Popular de Galicia ven tan posible su victoria que el debate ya gira en torno a qué pasará cuándo se vaya a Madrid. Unos defienden que debe compaginar al menos durante un tiempo la presidencia de la Xunta y del PPdeG con el nuevo cargo, y quienes propone que se centre en sus nuevas responsabilidades, y se activen los procesos para elegir sustituto al frente del Ejecutivo autonómico y del partido en la comunidad.