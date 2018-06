En Marea da por "cerrado" el 'caso Quinteiro' y descarta tomar nuevas medidas

La viceportavoz de En Marea, Ana Seijas, aseguró ayer que la formación considera "cerrado" el conflicto con la diputada Paula Quinteiro a la que las bases, mediante una consulta telemática pidieron su dimisión por su conducta en un incidente con la Policía, determinación que ella no asumió.

"Es un tema que dimos por cerrado. En Marea como partido tomó una decisión en la que los inscritos pidieron la dimisión de la parlamentaria pero que ella no lo aceptó", indicó Seijas. Pese a que la organización mantiene que la diputada debería acatar la decisión de las bases, no puede obligarla a dimitir porque el acta corresponde a la parlamentaria. La organización de En Marea, sin embargo, no prevé abrir ningún expediente a la diputada pese a que desoyó a las bases.

Sobre la repercusión de ese asunto, Seijas opina que el debate interno evidencia que "todas las personas tiene capacidad de decisión" en el partido.