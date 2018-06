Vacaciones sobre cuatro ruedas

Aunque Galicia cuenta con tres aeropuertos y una línea de AVE en camino, los no residentes que acuden a la comunidad a disfrutar de sus días de asueto prefieren alcanzar su destino sobre cuatro ruedas. Al menos, la mayoría. Según las últimas Enquisas do Turismo en Destino de Galicia, el medio de transporte favorito para llegar para quienes no viven en la comunidad es el coche, el propio, para un 56,6%. Porque el recurso a vehículos de alquiler es muy minoritario: solo lo utiliza el 4%. También es el vehículo privado el que se impone (más aún, con un 71%) en los desplazamientos dentro de Galicia. Este aspecto puede relacionarse con que uno de los aspectos peor valorados por los viajeros sean los aparcamientos, que reciben un 3,6 sobre 5.

El avión facilita la entrada de menos de uno de cada cinco turistas ajenos a Galicia (el 17%). El resto de los medios tiene un carácter más residual, con el tren a la cola, incluso por detrás de quienes optan por el autobús, para realizar el desplazamiento: un 5,6% elige el ferrocarril y un 6,2% prefiere el autobús.

Un capítulo que tiene especial peso en la comunidad, comprensible si se tiene en cuenta el Camino de Santiago, es el de turistas que llegan a pie: suponen el 6,8%.