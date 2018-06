Villares critica a Podemos por querer un "archipiélago" de mareas

El portavoz de En Marea, Luís Villares, criticó ayer a Podemos e IU por pretender "un archipiélago" de marcas que "no permitiría" trasladar a las diputaciones provinciales el peso electoral de las Mareas locales. Villares defendió su oferta de que En Marea actúe como marca "paraguas" para las mareas municipalistas de cara a aumentar la representación de los proyectos rupturistas en los entes provinciales. "No es normal que siendo segunda la fuerza política en Galicia no tengamos esa correlación dentro de las diputaciones provinciales", insistió Villares, quien añadió: "No podemos desaprovechar esa oportunidad".

Podemos, IU y Equo, de cara a las elecciones locales del próximo año, pretenden que el nombre Unidas Podemos Izquierda Unida Equo figure en las candidaturas a excepción de aquellos municipios donde existan Mareas consolidadas, como A Coruña, Santiago y Ferrol. Al no concurrir en los ayuntamientos bajo la misma marca, los votos que recojan no sumarán para conseguir representación en las diputaciones.

Por otra parte, Cerna abre otro frente de batalla interno en En Marea. La formación nacionalista, impulsada por quienes dejaron Anova, reclamó ayer a los partidos que impulsaron el partido rupturista que se "disuelvan" para permitir a este actuar de manera "soberana" y responder únicamente ante los militantes y no ante organizaciones como la propia Anova, Esquerda Unida o incluso Podemos, a pesar de que esta no formó parte como tal del proyecto En Marea y sus integrantes se sumaron a título individual.