"Fariña' pone blanco sobre negro unos hechos documentados; el paso del contrabando al narcotráfico"

-Imagino que habrá leído Fariña . ¿La realidad supera la ficción?

-Incluso vi algún capítulo de la serie. Echo de menos que no haya resaltado más el papel de Vigilancia Aduanera. Aparecemos muy colateralmente y en aquellos años, otros cuerpos policiales trabajaron como bestias, pero nosotros también. El libro pone blanco sobre negro unos hechos documentados relatando qué pasó realmente, cómo fue el paso del contrabando del tabaco al narcotráfico.

-¿Echa en falta en el libro a algunos protagonistas de esa parte de la historia del narcotráfico en Galicia?

-Hay algunos de los que se habla? Y otros de los que no. Algunos aparecen identificados, otros no. Tan al detalle no entro. El libro es un recopilatorio de hechos, muchos de ellos hasta publicados en los medios de comunicación. El autor ha hecho buen trabajo de documentación y de relatar 'esto ha pasado así'.