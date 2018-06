En Marea pide a los letrados de la Cámara aclarar cómo referirse al PP y a la 'Gürtel'

Las diputadas de En Marea Carmen Santos y Eva Solla solicitaron a los servicios jurídicos del Parlamento gallego que aclaren qué "expresiones" se pueden emplear en torno a la sentencia del caso Gürtel, en la que el PP ha sido condenado como partícipe a título lucrativo de un entramado de corrupción.

Así lo avanzó ayer la secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, después de que el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Santalices, esgrimiera en el pleno de la semana pasada un informe de los servicios jurídicos por el cual se concluía que el PP no fue condenado por corrupción, por lo que no iba pemitir "inexactitudes" al respeto. Por eso retiró del diario de sesiones las palabras de Ana Pontón en las que aseguraba que el PP sí fue condenado y además le llamó al orden por no hacerlo ella.

Los grupos de la oposición forzaron la convocatoria de una reunión de la junta de portavoces para pedir explicaciones al presidente de la Cámara y conocer el contenido de ese documento, que finalmente no se les mostró. Ante lo que En Marea denunció como un "intento de censura", esa formación ha solicitado ahora un informe para conocer los límites que "la mayoría absolutista del PP y que establece con mano de hierro" pretende marcar en la Cámara, avanzó Santos.