Hacienda se compromete a devolver los 200 millones de IVA retenido a Galicia

El conflicto de siete comunidades, entre ellas Galicia, y el Gobierno central a cuenta de la recaudación de un mes de IVA retenido por Hacienda parece en vías de solución y permitirá a las autonomías ingresar 2.500 millones de euros, de los que 198 corresponden a la Xunta. El Ejecutivo de Sánchez se comprometió ayer a devolver esos fondos tras la entrevista mantenida entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien también reveló la promesa de que su Gobierno recibirá una compensación por no haberse beneficiado de los planes de rescate para las autonomías en problemas para llegar a fin mes o pagar sus facturas.

La semana pasada, Feijóo alzó la voz de alarma ante la retención por parte de Hacienda de una mensualidad del 50% de recaudación de IVA que corresponde a las comunidades al analizar la aportación estatal dentro del sistema de financiación que le correspondía el año que viene.

Hacienda reconoció la merma y lo atribuyó a la reforma del sistema de pago del tributo llevada a cabo el año pasado por el Ejecutivo de Rajoy. Entonces, se estableció que las empresas informasen del IVA casi en tiempo real y se fijó la fecha de abono el día 30 de cada mes y no el 20 como hasta entonces. El retraso bancario de días en las transferencias a las arcas estatales provocó que la recaudación de diciembre llegase a Hacienda en enero, lo que supuso un cambio de ejercicio fiscal. Esa situación solo afecta a 2019, fecha en que se liquida la recaudación de 2017.

El departamento que dirige Montero garantizó ayer su "compromiso de explorar una solución dialogada y multilateral [...] que permita a las comunidades recuperar esos recursos" y anunció que ya analiza "aspectos técnicos y jurídicos de la medida para revertir el efecto negativo" de esa retención de IVA, para dilucidar si es suficiente una resolución del Consejo de Ministros o es necesario un aval del Congreso. A pesar de ello, el Gobierno sostiene que la financiación de Galicia crecerá un 2,4%, casi la mitad del 4% de media.

Feijóo aplaudió la promesa del Gobierno tras reunirse con la ministra de Hacienda y tras haber tachado el conflicto como "la peor noticia económica de la década" para Galicia -periodo en que los recortes presupuestarios alcanzaron los 3.400 millones- y haber amenazado con reclamar en los tribunales los 198 millones de IVA. "La ministra me ha dicho 'estoy viendo cómo lo puedo arreglar' y yo me voy con la convicción de que lo va a arreglar", expuso el dirigente gallego. La retención de fondos supondría un "enriquecimiento ilícito" de la administración general del Estado, sostuvo tras un encuentro al que también acudieron la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque, y el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez.

Feijóo también reclamó a Hacienda celeridad para aprobar un techo de gasto que permita a las comunidades aprobar su tope de desembolso, imprescindible para elaborar sus presupuestos para 2019. "Llevamos un mes de retraso", lamentó después de que el Gobierno no lograse apoyos parlamentarios suficientes para aprobar ese marco presupuestario. Pidió "la mayor celeridad posible".

Además, Hacienda buscará tras el verano la "fórmula exacta" para compensar a Galicia por haber cumplido los objetivos de déficit y no haberse beneficiado de los planes de pago a proveedores o de liquidez. En 2015 obtuvo esa compensación, pero no en 2016 -no hubo presupuestos- ni el año pasado -se aprobaron en junio-. Permitiría a Galicia ahorrarse anualmente 85 millones de euros de las liquidaciones negativas hasta 2020.