Comuneros y empresas apuran la limpieza del monte ante el temor a una ola de fuego

La actividad que registran estos días los montes gallegos es inusual para esta época del año. Comunidades de montes, técnicos forestales, brigadas y madereros trabajan contra reloj en tareas de prevención y sin perder de vista las previsiones metereológicas. La ausencia de viento es el gran aliado este verano y la causa principal de que los conatos de incendio en zonas forestales sean controlables. Comuneros y asesores forestales coinciden en que los trabajos de prevención van con retraso. Para iniciarlos es necesaria una inspección de la Xunta que debe autorizar la actuación en la zona, al margen de que los trabajos cuenten con algún tipo de ayuda. Y no fue hasta marzo cuando se les empezó a dar luz verde, con lo que el grueso de estas tareas se ejecutando ahora. Las comunidades de montes con recursos económicos suficientes disponen estos días de brigadas de limpieza en los montes. Para Francisco González, asesor forestal de varias comunidades de montes, el futuro pasa por un cambio global en el concepto de la gestión del monte en Galicia. "El año pasado los fuegos importantes fueron en septiembre, y eso es porque las estaciones se están retrasando dos meses y no se dan aún las condiciones para que haya incendios", señala. González reconoce también que la política de la Xunta de sancionar a quien no tenga sus parcelas limpias ha tenido un alto índice de eficacia, sobre todo en los perímetros urbanos.