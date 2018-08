Psicólogos y psiquiatras avisan del peligro a largo plazo que supone esquivar el recuerdo del siniestro

Los moratones se borran en días, los huesos fracturados se sueldan con el paso de las semanas y los traumatismos más severos pueden desaparecer en unos meses. El rastro físico que dejó el accidente del pasado domingo durante un concierto en O Marisquiño tiene fecha de caducidad. No así el emocional. Muchos de los afectados en el derrumbe del paseo portuario pueden sufrir trastorno de estrés postraumático (TEPT), algo que debe ser tratado con celeridad para que no vaya a más. Psicólogos y psiquiatras aconsejan a las víctimas que se enfrente a lo sucedido en el Náutico para recuperar su día a día habitual lo antes posible. "Es importante que no se alejen de su miedo. Hay que impedir que la fobia a eventos similares se asiente en su vida", asegura Alejandro Torres, psicólogo clínico.

Los principales síntomas del estrés postraumático son flashbacks, insomnio o pesadillas, sensación de soledad o sentimiento de culpa y preocupación. Los expertos aconsejan que los que noten algunos de ellos acudan a un especialista, sobre todo si estos no desaparecen a los 15 o 20 días del accidente. Destacan que son situaciones inesperadas y el shock pude durar un tiempo pero que es importante saber -señalan- que las personas están capacitadas para superar este tipo de sucesos.