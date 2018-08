Los litigios exprés para exigir deudas caen a la cifra más baja en diez años con 75 al día

Cada día del año pasado, los juzgados gallegos recibieron 75 reclamaciones de deudas previas a un juicio hasta sumar 27.626 casos, el dato más bajo de la última década, síntoma de la mejora económica que ha permitido reducir los impagos incrementando la capacidad de particulares y empresas para afrontar sus obligaciones. El año 2009 fue el peor ejercicio en este terreno con 44.241 monitorios -una especie de litigio exprés-, lo que supone casi medio centenar más de casos cada día que en la actualidad, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

El monitorio es una forma más rápida y barata de reclamar el pago de una deuda que llegar a juicio, pues no necesita de abogado ni procurador -ni pagar tasas judiciales, parte de ellas anuladas en 2015-, aunque se realiza en sede judicial. Permite "reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigible, cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento", según lo define el Poder Judicial. Y acelera los tiempos porque si el deudor no comparece tras la presentación del monitorio o no se opone, el juzgado de primera instancia ordena un embargo para hacer frente al pago. En caso de que haya oposición, se abre la única salida posible: un juicio. Si el deudor acepta el pago, dispone de 20 días para hacerlo efectivo.

Sin límite económico

Particulares, empresas o incluso comunidades de vecinos pueden recurrir a esta forma de exigir el pago de una deuda que carece de límites, después de que una reforma legal en 2011 levantase el tope de 250.000 establecido poco antes desde los 30.000 fijados inicialmente.

En 2007, primer año del que el CGPJ presenta datos, Galicia registró 24.799 monitorios, cifra que un año después ascendió a 34.700. Fue entonces, a finales de 2008, cuando la crisis estalló tras la caída del banco estadounidense Lehman Brothers, desencadenante de un tsunami económico global.

Galicia batió su récord de estos litigios exprés precisamente el ejercicio siguiente, con 44.241 casos, por 41.930 en 2010. En 2011 se produjo un gran descenso hasta los 33.759, seguido de un repunte en 2012 con 36.963 y un nuevo descenso un año después hasta los 30.477.

Luego encadenó dos nuevos ejercicios de incrementos, de 34.387 a 35.174, para cerrar 2016, por primera vez desde 2007, por bajo de la franja de los 30.000. El año pasado sumó la segunda caída consecutiva y alcanzó los 27.626, el dato más bajo de la década, aunque el quinto más alto de todas las comunidades en una lista que encabeza Andalucía (102.555), seguida de Madrid (78.534), Cataluña (72.428) y Comunidad Valenciana (58.190).

Las estadísticas muestran que Galicia es la novena comunidad en la que más descendieron estos procedimientos exprés, con una caída del 6,8%, un punto más que la media estatal. Solo tres comunidades presentaron peores datos que un año antes: Aragón (+6,8%), Cataluña (+2,1%) y Madrid (+0,3%) sumaron más reclamaciones exprés de deudas que un año antes.

Provincias

Por provincias, A Coruña y Pontevedra acaparan, lógicamente, la mayoría de casos, debido a que concentran más población y actividad económica. El año pasado, registraron 10.903 y 13.392 monitorios, respectivamente, cifras que se acercan a las de una década antes, cuando alcanzaron los 9.055 y 10.677.

En el caso de Lugo y Ourense, los datos del Consejo General del Poder Judicial ofrecen 3.211 y 3.120 procedimientos, respectivamente, frente a los 2.678 y 2.389 de diez años antes.

Pontevedra destaca en la evolución del último ejercicio, período en el que registró un descenso del 9,7%, lejos del 5,8% de media estatal. Por su parte, A Coruña y Lugo presentan cifras semejantes a esta última magnitud, con caídas del 5,9% y el 5,4%, respectivamente, mientras la provincia de Ourense ofrece apenas un descenso del 0,6%.