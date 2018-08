La CIG acusa a la Xunta de dar material defectuoso

La CIG ha presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo contra la Consellería de Medio Ambiente por lo que considera "falta de seguridad" e "incumplimientos en materia de salud laboral" en el parque natural de O Invernadoiro. La responsable del sector de Autonómica de la CIG-Administración, Zeltia Burgos, recordó que la central elaboró un informe en mayo de 2017 en el que se recogían "numerosas deficiencias" sobre seguridad laboral en el parque, pero la Xunta "no hizo nada por subsanar estos problemas".

La central acusa a la Xunta de no ofrecer a los trabajadores que participan en la extinción "los equipos de protección necesarios" y botiquines de primeros auxilios, no renovar material como motosierras o desbrozadoras que "no respetan las medidas de seguridad que fija la normativa y tienen más de 15 años de uso y darles teléfonos móviles "sin cobertura en ningún punto".

Censuran además que el parque "no dispone" de plan de emergencias y evacuación, "o por lo menos no se conoce de su existencia", a pesar de que en la zona trabaja "un importante número de personas" y se celebran visitas organizadas, así como actividades infantiles.