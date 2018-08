Un fallo de transcripción achaca una multa a un edil de Santiago

Un "error de corta-pega" por parte de un trabajador de la empresa que gestiona las multas de tráfico en Santiago atribuyó de forma errónea una multa por exceso de velocidad que correspondía a un ciudadano extranjero al edil de Tráfico de la capital gallega, Xan Duro. Así lo señaló ayer la delegada en Galicia de esta empresa, Natalia Zunzunegui, después de que varios medios publicasen que el edil había afirmado la retirada de esta sanción que se atribuyó mal.

"No puedo anular una sanción que no existe", aseguró Duro, presente en la comparecencia con el alcalde, Martiño Noriega, informa Europa Press. Zunzunegui explicó que la multa se remonta a julio de 2017. Al tramitarla, se vio que el vehículo pertenecía a una empresa de alquiler y esta presentó alegaciones identificando como conductor a un extranjero que luego no se pudo localizar.

Edil y alcalde expresaron su intención de llevar a los tribunales estos hechos. Además, cargaron contra el PP local, al que acusaron de "dar voz" a esta situación, y confirmaron que le trasladarán los datos del expediente. El PP pidió ayer la documentación y su portavoz, Agustín Hernández, recordó que ningún cargo público puede "firmar un documento en el que tiene un interés manifiesto" por figurar su nombre en él.