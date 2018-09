Rajoy, un ausente muy presente

Mariano Rajoy no asistió al arranque del curso político, acto que protagonizó durante años, para ceder toda la atención al nuevo líder del PP, Pablo Casado, pero no hubo orador que accediera a la tribuna que no se acordara de él, y le dedicara más de un elogio. Rajoy no estaba de cuerpo presente, pero todos se acordaron de él. Alguna militante comentaba que Casado "era más guapo", pero Rajoy era "mejor orador, tenía más gracia". Otro afiliado, que hacía cola para sacarse un selfie con el nuevo líder, presumía de que "ya tenía con Rajoy, y ahora toca con Casado".

Y casualidades de las casualidades, el avión que con retraso trajo a Galicia a Pablo Casado, también llevaba a Rajoy. Y en el avión aprovecharon para conversar. Era la primera vez, según fuentes del PP, desde que se reunieron en la sede de Génova en julio para el traspaso de poderes. "Me gusta seguir escuchándolo y seguir haciéndole caso. Me acuerdo mucho de él y admiro mucho todo lo que hizo. Me hubiera encantado que estuviese hoy aquí", comentó Pablo Casado, e hizo votos para que dentro de un año se siente en primera fila de nuevo.

Casado también aseveró de su antecesor que se ha sido "muy injusto con él", pues el "filibusterismo parlamentario retorció los resultados electorales para echar de las instituciones a un buen presidente, un buen político, un buen patriota y una gran persona". Por su parte, Feijóo se declaró "orgulloso" de toda la biografía política de Mariano Rajoy, desde el primer día hasta el último, remarcó.

Casado, en su primer acto como líder del PP en Galicia, demostró que se conoce al PPdeG. Nombró a la mayoría de dirigentes y les dedicó elogios. Uno de los mejores se lo llevó la presidenta del Congreso, Ana Pastor: "Habría que clonarla".