En Marea pide una comisión parlamentaria del accidente en O Marisquiño

En Marea reclamó ayer una comisión de investigación en el Parlamento gallego sobre el accidente de O Marisquiño, "independientemente" de que la haya o no en el Ayuntamiento de Vigo, y así lo va a solicitar en la Cámara gallega. El portavoz de En Marea, Luís Villares, advirtió de que no hay que "confiarse a lo que haga una administración distinta" y que debe existir una comisión de investigación en el Parlamento "tanto si hay comisión municipal como si no".

Así respondió Villares ante la precisión realizada en los últimos días por el PP, que abrió la puerta a la creación de este órgano de investigación en la Cámara en caso de que el gobierno de Vigo no dé las explicaciones oportunas. "Obras son amores", censuró el portavoz de En Marea.

Por otra parte, Villares, tras volver a criticar la "pinza PP-PSOE" y el "encubrimiento recíproco" entre Puerto y Concello, sostuvo que las informaciones que van conociendo apuntan hacia responsabilidades compartidas. Así, recordó que la Xunta tiene competencias "inspectoras" sobre el cumplimiento de la ley de espectáculos y que el Puerto también, como titular de las infraestructuras donde se produjo el accidente, informa Europa Press.

Pleno extraordinario

La portavoz del PP de Vigo, Elena Muñoz, volvió a reclamar que el pleno municipal sobre O Marisquiño que se celebrará mañana tenga duración ilimitada para que el gobierno local "explique con todo lujo de detalles por qué no comprobó la seguridad" de la zona portuaria donde se celebró el concierto y ha recalcado que un pleno de 18 minutos es "una falta de respeto a las 467 víctimas" porque sale "a dos segundos por cada herido.

En respuesta a esta cuestión, el concejal de Seguridad, Carlos López Font, reiteró que el Partido Popular pidió el pleno extraordinario con formato de moción. "Nosotros no podemos estar como ellos, cambiando tiempos y con falta de rigor, si se equivocaron que rectifiquen y pidan otro formato", concluyó.