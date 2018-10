La patronal acusa al Gobierno de ceder a los intereses de Audasa al subir el peaje en la AP-9

Los peajes de la AP-9 son ya un 3,91% más caros que hace justo un año. Audasa aplicará desde hoy las subidas extraordinarias del 2% autorizadas el viernes de la semana pasada por el Gobierno y que ayer se oficializaron con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A la espera de que Audasa aclare los nuevos importes -a solo unas horas de que entrasen en vigor, la web oficial de la concesionaria mantenía los precios de enero-, la subida supondrá que viajar entre A Coruña y Vigo se encarezca 30 céntimos. El aumento de tasas coincide con una doble circunstancia que favorece la recaudación de la concesionaria: se activa en víspera del puente del 1 de noviembre y, además, coincide con una huelga de trenes que afecta en buena medida al Eje Atlántico.

El alza de peajes se ejecuta con el puente de Rande todavía en obras y sin fecha para suprimir el gravamen entre Vigo y Redondela, una tasa que en enero el Gobierno -entonces con Íñigo de la Serna (PP) al frente de Fomento- se había comprometido a eliminar en julio. Esa "doble velocidad", que arroja por un lado tres subidas de peaje en menos de 12 meses -una del 1,91% en enero y otras dos del 1% ahora- y por otro la demora en terminar las obras en Rande y sus accesos, llevó ayer a los empresarios a alzar la voz.

Los empresarios gallegos criticaron ayer que el Gobierno "priorice" su pacto con Audasa para subir los peajes frente al compromiso con los ciudadanos, a los que De la Serna aseguró que el gravamen de Redondela desaparecería hace tres meses. "Es un despropósito que se siga claudicando a los intereses de la concesionaria, perjudicando la competitividad de todo el tejido empresarial, y de la propia ciudadanía, gravando el uso de la principal arteria de comunicación en Galicia", censura el sector.

Además de dar luz verde definitiva al alza de los peajes, el anuncio publicado ayer en el BOE recoge los cambios acordados por Fomento y Audasa en su convenio de 2011, el que regula las condiciones con las que la concesionaria asume los trabajos de ampliación en los accesos de la AP-9 en el entorno de Santiago, Vigo, Cangas y el puente de Rande.

El texto precisa que más allá de 2018 Audasa podrá aplicar los incrementos extraordinarios de peaje a los que tiene derecho aprovechando "las revisiones ordinarias de tarifas" para adaptarlas al IPC. Esa actualización se hace efectiva cada enero, con lo que en solo 60 días los peajes volverían a sufrir otras dos alzas que suman el 1,8%, porcentaje al que se añadirá la actualización del IPC, que en octubre se eleva al 2,3%.

Los puntos más llamativos del real decreto publicado ayer en el BOE tienen que ver, sin embargo, con el calendario de la ampliación de la AP-9, un detalle importante, ya que de ello depende cuándo arrancan las subidas extraordinarias de peaje. El convenio firmado en 2011 por Fomento y Audasa señalaba que para compensar a la concesionaria por sus inversiones en los accesos de Santiago, Vigo, Cangas y Rande, tendría derecho a un encarecimiento anual y acumulativo de sus tarifas del 1% durante dos décadas. ¿Cuándo podría empezar a aplicar esa alza? El convenio es claro: "A partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en el que finalicen las obras de ampliación de capacidad". El nuevo texto, aprobado el viernes por el Gobierno y publicado ayer en el BOE, altera ese párrafo y omite las referencias tanto a la finalización de las obras como a fechas concretas. En su lugar, detalla que el aumento de precios se hará efectivo "en 2018 en la fecha en la que esta adenda empiece a surtir efecto". El documento publicado ayer aclara que esas obras en la estructura estaban planeadas desde hace tiempo e incluso pueden durar aún otros dos meses, con el incremento de tarifas ya ejecutado.

Grupos parlamentarios

Los partidos gallegos lamentan la subida del peaje. Los socialistas defienden que el aumento derivado de obras en la autopista sea asumido por Fomento. En Marea, por su parte, pide que "no se puedan subir los precios que están marcados" de forma que "si la empresa no está de acuerdo que recurra". Mientras, desde el BNG critican el "lucrativo negocio" que supone la gestión de la autopista para la concesionaria, que hace de esta infraestructura un bien "casi prohibitivo". Y el PP gallego avanzó que su grupo llevará al pleno del Parlamento una petición para que Fomento avance en la "supresión de peaje de Redondela" para que los usuarios de este tramo no se vean doblemente perjudicados.